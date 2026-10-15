ŠIMUN HRGOVIĆ NAKON RUŠENJA AJAXA: „Trener ih je odlično pročitao! Pokazali smo karakter, ali moramo ostati na zemlji”

Veliko slavlje na Poljudu nakon pobjede nad Ajaxom nije ponijelo mladog Hajdukova nogometaša Šimuna Hrgovića. Iako je bio iznimno zadovoljan predstavom svoje momčadi, u razgovoru s novinarima nekoliko je puta naglasio kako sezona tek počinje i kako Bijeli moraju ostati čvrsto na zemlji.

– Mislim da smo se od početka nametnuli. Naravno, respektirali smo protivnika, ali ušli smo s ciljem da pobijedimo utakmicu. Na Poljudu se može svašta dogoditi, na to smo išli i sretni smo zbog pobjede – kazao je Hrgović.

„Analizirao sam ga i mislim da sam ga dobro zatvorio”

Hrgović je posebno govorio o pripremi za dvoboje s protivničkim igračima, istaknuvši koliko je važna bila detaljna analiza.

Na pitanje o ukrajinskom reprezentativcu Viktoru Cigankovu, kojeg je novinar spomenuo kao igrača na njegovoj strani terena, odgovorio je:

– Analizirao sam ga, pogotovo jer igra na mojoj strani, ali mislim da sam ga dobro zatvorio.

Hajduk je ovom pobjedom nastavio niz dobrih rezultata, no Hrgović upozorava da je pred momčadi još mnogo izazova.

– Vezali smo dvije velike pobjede, u derbiju i protiv Ajaxa, ali tek je deseti mjesec. Tek je početak sezone i Konferencijske lige, još nas dug put čeka.

„Ostali će nas sada gledati s više respekta”

Nakon ovakve predstave Hajduk bi mogao dobiti i drukčiji tretman kod preostalih europskih suparnika. Hrgović smatra da će protivnici zasigurno imati više respekta prema splitskoj momčadi, ali ne želi da to promijeni pristup Bijelih.

– Sigurno da hoće, ali mi imamo jasan cilj i jasan plan kako želimo igrati. Trebamo samo ostati mirne glave i držati ovakav ritam.

Pobjeda nad Ajaxom dodatno je podigla samopouzdanje momčadi.

– Sigurno nam se samopouzdanje diglo, ali trebamo ostati na zemlji. Velika su ekipa i stvarno smo svi sretni i ponosni, ali kao što je trener rekao, u nedjelju nas čeka Varaždin i liga se nastavlja.

„Prvo poluvrijeme bilo je fantastično”

Hrgović je zadovoljan načinom na koji je Hajduk odigrao utakmicu, posebno prvih 45 minuta.

– Uvijek ima prostora za napredak. Mislim da su nam oni davali određene šanse. Čim bismo probili njihovu prvu liniju, sve nam se otvaralo. Odigrali smo fantastično prvo poluvrijeme, u drugo smo malo lošije ušli, ali zabili smo i drugi gol i nismo im više ništa dali.

Na pitanje je li Hajduk mogao postići i treći pogodak, uz osmijeh je odgovorio:

– Mogao je i treći biti, ali sretan sam i s 2:1.

Pohvale treneru Garciji: „Odlično ih je pročitao”

Posebne pohvale Hrgović je uputio treneru Gonzalu Garciji, čija se taktička priprema pokazala iznimno važnom.

– Odlično ih je pročitao. Rekao nam je gdje će nam se prostor otvoriti i uspjeli smo to izvršiti na terenu. Držali smo se tog plana i mislim da je sretan današnjom predstavom.

Iako je pobjeda protiv velikog europskog imena razlog za slavlje, Hrgović otkriva da velike proslave neće biti.

– Mislim da ćemo možda s prijateljima popiti piće, a ujutro je trening.

Za kraj je još jednom istaknuo zajedništvo kao jedan od ključnih razloga Hajdukova uspjeha.

– Ova ekipa pokazala je karakter i tako trebamo nastaviti. Tek je deseti mjesec, moramo ostati na zemlji i držati se svi zajedno.