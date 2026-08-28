Simulacije otkrile dva vrlo izgledna protivnika Bijelih

Nakon velike noći u Poljskoj i plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, navijači Hajduka danas s nestrpljenjem čekaju europski ždrijeb. Uoči njegova početka pojavile su se i prve zanimljive računalne simulacije, a prema jednoj od njih Bijele bi europski put mogao vrlo brzo odvesti – u Dansku. Football Meets Data objavio je matricu vjerojatnosti napravljenu na temelju čak 50.000 simulacija ždrijeba Konferencijske lige. Među najčešćim pojedinačnim parovima pojavljuju se čak dvije kombinacije s Hajdukom.

Prema njihovoj analizi, susret Kopenhagen – Hajduk pojavio se u 25 posto simulacija, baš kao i kombinacija Midtjylland – Hajduk. Riječ je o dva danska predstavnika iz prva dva pota, dok je Hajduk smješten u petu jakosnu skupinu. To, naravno, ne znači da Hajduk ima 50 posto izgleda za gostovanje u Danskoj jer se navedene mogućnosti mogu preklapati unutar iste simulacije, ali pokazuje da su oba danska gostovanja među kombinacijama koje se prema računalnom modelu pojavljuju vrlo često.

Hajduk je u petom potu

Hajduk je nakon završetka kvalifikacija smješten u peti pot zajedno s Rigom, Jablonecom, Nordsjællandom, Aarhusom i Interom Escaldesom. Kopenhagen se nalazi u prvom, a Midtjylland u drugom potu.

U novom formatu Konferencijske lige u ligaškoj fazi nastupa 36 klubova, a svaki će odigrati šest utakmica protiv šest različitih suparnika. Ždrijeb ligaške faze održava se danas, u petak 28. kolovoza, od 13 sati, a Hajduk će tada doznati svih šest protivnika s kojima će se boriti za prolazak u nokaut-fazu.

🧮 Probability matrix for the Friday's 🟢 UECL draw. Some of the most likely pairings, from 50,000 simulated draws: 25% 🇳🇱 Twente v 🇬🇮 Lincoln Red Imps

25% 🇩🇰 København v 🇭🇷 Hajduk Split

25% 🇩🇰 Nordsjælland v 🇦🇩 Inter d'Escaldes

25% 🇩🇰 Midtjylland v 🇭🇷 Hajduk Split

25% 🇨🇿… pic.twitter.com/8M0icahCRw — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 27, 2026

Noć u Poljskoj koju će Hajduk dugo pamtiti

Sve ovo dolazi samo nekoliko sati nakon jedne od najvećih Hajdukovih europskih večeri posljednjih godina.

Bijeli su u četvrtak u dramatičnom uzvratu play-offa u Poljskoj nakon produžetaka svladali Raków s 3:2 i ukupnim rezultatom 5:4 izborili plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Hajduk je poveo praktički odmah, pogotkom Rona Racija u prvoj minuti. Raków je izjednačio preko Diaby-Fadige iz jedanaesterca u 60. minuti, a samo šest minuta kasnije Michele Šego ponovno je doveo Bijele u vodstvo. Emreli je u 88. minuti pogodio za 2:2 i odveo utakmicu u produžetke, a onda se pojavio Rokas Pukštas. Amerikanac je u 94. minuti zabio pogodak za 3:2 i postao veliki junak Hajdukova povratka u europsko natjecanje. Za Hajduk je plasman posebno značajan jer će Bijeli prvi put nakon sezone 2010./11. ponovno igrati glavnu fazu jednog UEFA-inog klupskog natjecanja.