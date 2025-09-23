Simpozij "Split Live Endoscopy 2025." u Splitu okupio vrhunske interventne endoskopičare

U organizaciji Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Hrvatskog gastroenterološkog društva održan je simpozij i endoskopska radionica iz područja gastroenterološke endoskopije "Split Live Endoscopy 2025."

Split Live Endoscopy Workshop već četvrtu godinu okuplja interventne endoskopičare iz vodećih hrvatskih centara i međunarodno priznate stručnjake kako bi razmijenili znanje, predstavili najnovija dostignuća te unaprijedili kliničku praksu i skrb o pacijentima. Osim predavanja i prikaza uživo odabranih intervencija, radionica mladim gastroenterolozima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine pruža jedinstvenu priliku za povezivanje sa svjetski renomiranim predavačima iz Japana, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva Grčke i Italije podržavajući njihov akademski i klinički razvoj. Na skupu su sudjelovali specijalisti i specijalizanti gastroenterologije i kirurgije, medicinske sestre i tehničari tih struka, anesteziološke sestre i tehničari te radiološki inženjeri.

Voditelj Zavoda za gastroenterologiju i glavni organizator skupa prof. dr. sc. Željko Puljiz, istaknuo je kako je riječ o malom skupu zato što se mali broj gastroenterologa u Hrvatskoj bavi intervencijskom gastroenterologijom. „Zadovoljstvo nam je i zadatak usvajati nove metode i tehnike kako bismo svojim pacijentima omogućili najbolje liječenje. Za ovaj skup pripremili smo najkompleksnije pacijente i vrhunske endoskopičare i predavače. Radeći uživo složene procedure, izmjenjujmo svoja znanja i vještine, učimo jedni od drugih te stvaramo veze koje nas potiču za daljnju suradnju i napredak“, istaknuo je.

Sve okupljene pozdravila je i predstojnica Klinike za unutarnje bolesti izv. prof. dr. sc. prim. Daniela Marasović Krstulović. „Mi koji nismo gastroenterolozi imamo veliko poštovanje prema ono što vi radite, prema vašim vještinama i napretku vaših tehnika, jer znamo da je sve to veliki dobitak za naše pacijente. Spomenula bih ono što pogađa svaki bolnički odjel u Hrvatskoj, a to je manjak zdravstvenog kadra, pogotovo medicinskih sestara u javnom zdravstvu. Potrebno je naglasiti da će se najsloženije procedure i intervencije uvijek raditi u okviru sustava javnog zdravstva, gdje su nam uvijek na raspolaganju sve tehničke mogućnosti i potpora multidisciplinarnih ekspertnih timova“, naglasila je.

Dobrodošlicu u Klinički bolnički centar Split, u ime uprave KBC-a Split, gostima je poželjela pomoćnica ravnatelja za kvalitetu doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja koja je kazala kako je čast i zadovoljstvo biti domaćin vodećim endoskopskim stručnjacima iz Hrvatske i svijeta. „Istina je da najveću dobrobit od ovakvih skupova imaju naši pacijenti, no kroz razmjenu znanja i usvajanje boljih kliničkih praksi, puno dobiju i mladi gastroenterolozi. Njima je ovo prilika ne samo da steknu novo iskustvo, već i vrijedna međunarodna poznanstva“.

Pozdravne riječi uputili su i doc.dr.sc. Tomislav Bokun u ime Hrvatskog gastroenterološkog društva, dekanica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Renata Pecotić, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Goran Hauser.