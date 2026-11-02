Šime Kovačević, omiljeno televizijsko i radijsko lice HRT-a, otvorio dušu: "Godinama smo čekali da se naša sestra probudi"

Šime Kovačević, omiljeno televizijsko i radijsko lice HRT-a, koji svojim glasom i pojavom svakodnevno ulazi u domove brojnih gledatelja i slušatelja diljem Hrvatske, odlučio je otvoriti dušu i progovoriti o jednoj od najbolnijih uspomena iz svojeg djetinjstva. Iza njegova prepoznatljivog osmijeha krije se priča o velikom obiteljskom gubitku, dječjoj boli i prizorima koji su ostali duboko urezani u njegovo sjećanje.

Kao dječak izgubio je stariju sestru, a danas, mnogo godina poslije, odlučio je podijeliti svoje iskustvo kako bi pomogao drugim roditeljima i upozorio koliko riječi i postupci odraslih mogu obilježiti dječji život.

Postoje rane koje vrijeme ne može potpuno zatvoriti. Neke uspomene ostanu duboko u čovjeku, bez obzira na to koliko godina prošlo. Šime je odlučio podijeliti upravo jednu takvu priču – iskreno, emotivno i bez želje da ikoga osuđuje.

Koliko vam je bilo teško javno podijeliti tako bolnu uspomenu?

Nije lako govoriti o tome. To je dio mene i mog djetinjstva koji nikada nije prestao postojati. Ipak, odlučio sam podijeliti svoje iskustvo jer vjerujem da nekome može pomoći. Ne želim nikoga osuđivati, nego govoriti iz perspektive djeteta koje tada nije razumjelo što se događa, ali je itekako osjećalo bol.

Koja vam je slika sa sestrina pogreba ostala najdublje urezana u sjećanje?

Prizor moje sestre u lijesu i naši roditelji koji plaču, potpuno slomljeni. Najviše me zbunjivalo to što je sestra izgledala kao da spava. Nije mi izgledala mrtvo. Izgledala mi je kao da će svakog trenutka otvoriti oči, ustati i vratiti se među nas.

Kao dijete nisam mogao shvatiti da je to zaista kraj. U meni je postojalo očekivanje da će se probuditi. Mislim da me upravo ta slika prati sve ove godine.

Posebno je potresno ono što ste otkrili o riječima kojima su vas odrasli pokušavali utješiti. Govorili su vam da sestra spava. Kako ste vi i mlađa sestra to razumjeli?

Mislim da je to bio jedan od najtežih dijelova cijelog iskustva. Najgore što možete učiniti djetetu jest reći mu da je osoba koju je izgubilo samo zaspala.

Upravo su to govorili meni i mojoj mlađoj sestri. Uvjeravali su nas članovi šire obitelji, ali i prijatelji naših roditelja. Vjerojatno iz najbolje namjere, misleći da će nam tako ublažiti bol.

Ali dječji um takve riječi shvaća doslovno.

Mi smo godinama živjeli s mišlju da naša sestra spava i da će se jednoga dana probuditi. Sjećam se čak i straha kada bi naši roditelji odlazili spavati. Pitali smo se hoće li i oni tako zaspati, hoće li i oni utonuti u san iz kojeg se više neće probuditi.

U našoj dječjoj mašti postojala je i priča o Snjeguljici, koja je ležala u staklenom lijesu, izgledala kao da je mrtva, a onda se ipak probudila. Valjda smo i mi vjerovali da se nešto slično može dogoditi našoj sestri.

Danas shvaćam koliko riječi odraslih mogu biti važne. Ono što izgovorimo u želji da zaštitimo dijete može u njemu stvoriti još veću zbunjenost i strah. Djeci treba govoriti istinu, ali nježno, jednostavno i na način primjeren njihovoj dobi.

Je li vas taj događaj obilježio i u odrasloj dobi?

Svakako. Vrijeme prolazi, čovjek odraste, ali neke slike nikada ne izblijede. I danas, kada dođem na sestrin grob, u meni se probudi neka posebna težina. Kao da se na trenutak vratim u ono dijete koje ne razumije zašto se njegova sestra ne budi.

Negdje duboko u sebi još uvijek imam osjećaj kao da smo pokopali jednu usnulu ljepoticu. Kao da ona samo spava, a ja čekam trenutak u kojem će otvoriti oči.

Smatrate li da djecu treba voditi na pogrebe?

Iskreno, na temelju vlastitog iskustva smatram da vrlo malu djecu ne treba voditi na pogrebe ako nisu dovoljno zrela da razumiju što se događa.

Ne kažem da postoji jedno pravilo za svaku obitelj i svako dijete. Ali mislim da odrasli često ne razmišljaju dovoljno o tome što dijete vidi i kako to doživljava. Vidi osobu koju voli u lijesu, vidi roditelje kako plaču, osjeća strah i zbunjenost. A onda s tim slikama mora nastaviti živjeti.

Ne nosim nikome zamjeranje. Znam da su svi tada bili u velikoj boli. Samo želim da odrasli pokušaju barem na trenutak razmišljati iz dječje perspektive.

Što biste poručili roditeljima koji se danas nalaze u sličnoj situaciji?

Budite nježni prema svojoj djeci. Razgovarajte s njima, dopustite im da pitaju i pokažu emocije. Nemojte im govoriti da je netko samo zaspao. Istinu treba reći s puno ljubavi, na način koji dijete može razumjeti.

Postoje i drugi načini da se dijete oprosti od voljene osobe, da sačuva uspomenu i pokaže ljubav. Ne treba biti prisutno na svakom obredu da bi znalo koliko je nekoga voljelo.

Što vas je potaknulo da upravo sada podijelite ovu priču?

Želja da pomognem drugima. Znam da postoje obitelji koje prolaze kroz slične tragedije i roditelji koji se tada nalaze pred teškim odlukama.

Ako moja priča barem nekoga potakne da više razmisli o dječjim osjećajima, da pažljivije bira riječi i pokuša zaštititi dijete od prizora za koje možda nije spremno, onda sam postigao ono što sam želio.

Ne želim da se o ovakvim temama šuti samo zato što su teške i bolne.

Kada danas pomislite na svoju sestru, što vam prvo prolazi kroz glavu?

Ljubav i nedostajanje. Misao na sve ono što smo mogli zajedno proživjeti, na odrastanje koje smo trebali dijeliti.

Volio bih da je mogla odrasti s nama, stvarati uspomene i danas biti tu. Ona je i dalje dio naše obitelji. Njezino mjesto nitko ne može zauzeti.

Možda je najvažnije što želim poručiti upravo ovo: dijete možda ne razumije smrt, ali itekako osjeća bol. Zato moramo biti pažljivi s njegovim osjećajima, riječima koje mu govorimo i prizorima kojima ga izlažemo.

Jer neke uspomene traju cijeli život. A djeca, čak i kada ne znaju objasniti svoju bol, nose je duboko u sebi.

Šimina priča nije ispričana zbog sažaljenja, nego iz želje da se o dječjoj boli više govori, da odrasli budu pažljiviji i da nijedno dijete ne mora samo pokušavati razumjeti nešto toliko teško kao što je smrt voljene osobe.