Šime Elez u novoj avanturi: "A šta ste mislili da nećemo uspit?"

Nakon što je posljednjih mjeseci punio medijske stupce zbog privatnog života, Splićanin Šime Elez (27), kojeg je šira javnost upoznala u RTL-ovu showu "Gospodin Savršeni", ovog se ljeta okrenuo novim izazovima i osobnom razvoju.

Naime, Elez je na društvenim mrežama otkrio da je odlučio naučiti kitesurfing, sve popularniji adrenalinski sport koji spaja elemente surfanja, jedrenja i paraglidinga. Svojim pratiteljima pokazao je kako izgleda proces svladavanja ove zahtjevne vještine – od prvih koraka na plaži i upoznavanja s opremom do izlaska na more i prvih uspješnih vožnji na dasci.

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Uz fotografije i videozapise s treninga, Elez nije skrivao zadovoljstvo postignutim napretkom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

„A šta ste mislili, da ćemo Frane i ja odustat, da nećemo uspit?.. kako da ne, new skill acquired“, napisao je uz objavu, dajući do znanja da je uspješno savladao još jedan izazov.

Na snimkama se može vidjeti kako pod budnim okom instruktora prolazi kroz različite faze obuke, a potom sve sigurnije koristi snagu vjetra i upravlja zmajem na moru.

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su ga u komentarima zasuli čestitkama i riječima podrške. Ipak, Elez je poručio da je svjestan kako je tek na početku novog hobija.

„Najteže tek slijedi, jesam li dobro svatia“, našalio se na kraju objave.