Šime Elez prvi put progovorio nakon prekida s Majom Šuput: 'Ne trčim za novom ljubavi'

Ljeto je počelo, a iza Šime Eleza (27) jedan je od najturbulentnijih perioda u životu. Zvijezda četvrte sezone popularnog showa Gospodin Savršeni posljednjih je mjeseci bila u središtu pozornosti zbog veze s pjevačicom Majom Šuput (46), a vijest o njihovu prekidu ubrzo je postala jedna od najkomentiranijih tema u Hrvatskoj. Dok javnost i dalje ne prestaje nagađati o njegovom ljubavnom životu, Šime je sada prvi put otvoreno za Net.hr progovorio o promjenama koje su mu obilježile proteklu godinu, planovima za ljeto te mogućnosti da ponovno pronađe ljubav. U razgovoru nam je otkrio kako danas gleda na odnose, što ga trenutno najviše ispunjava i zašto vjeruje da se najljepše stvari događaju upravo onda kada ih najmanje očekujemo.

Imate li planove za ljeto? Hoćete li ga provesti u Splitu ili pripremate neko putovanje?

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Ljeto mi je uvijek miks svega; malo Splita, malo đira, malo posla. Većinu ovog ljeta, kao i svakog, provest ću u Splitu, a putovanja ostavljam za rujan i listopad. Sve više mi se čini da ne mogu planirati previše unaprijed, ali dani su mi ispunjeni, i to mi trenutno odgovara.

Nakon svega što vam se događalo posljednjih mjeseci, veselite li se ljetu više nego inače?

Ljetu se uvijek veselim. Ovo iščekujem s posebnim interesom jer znam da neće sličiti nijednom dosad. Život mi se promijenio, i to je činjenica. Pronašao sam se u vodama koje mi do prije svega dvije godine nisu bile ni na kraj pameti. Posljednjih mjeseci bilo je svega, i lijepog i izazovnog, pa mi ovo ljeto dolazi kao neki reset, ali s količinom posla preko glave. Veselim se malo usporiti, ali i raditi na stvarima koje me ispunjavaju.

Koja je najbolja lekcija koju ste naučili o sebi u posljednjih godinu dana?

Naučio sam da ne treba stvari u životu uzimati zdravo za gotovo, da nismo svi na istoj frekvenciji i da uvijek ima mjesta za napredak. Spoznao sam da mogu biti bolja verzija sebe i sada tome težim.

Jeste li trenutno u fazi života u kojoj više uživate u miru ili u uzbuđenju?

Rekao bih da uživam u balansu koji živim. Volim uzbuđenje, putovanja, projekte, i to mi na neki način ispunjava svaki dan još od snimanja showa koje je bilo prije dvije godine. Mlad sam, imam energije za sve, ali par dana mira svako toliko mi dobro dođe. Ne mora sve biti spektakl da bi bilo dobro.

Jeste li spremni za novu ljubav?

Spreman sam za sve što dođe prirodno. Ne trčim ni za čim, ali nisam ni zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super. Ako ne, opet dobro. U vremenu koje dolazi fokus stavljam na rad na sebi, poslovne planove i stvari koje me ispunjavaju, a ljubav će se po običaju pojaviti kad je najmanje budem očekivao.

Koja je prva stvar koju želite napraviti ovog ljeta, a niste stigli prošle godine?

Prošle godine sam stalno bio u pokretu, pa se ničemu što zahtijeva bilo kakvu disciplinu nisam ozbiljno posvetio. Ove godine sam to odlučio promijeniti, pa bih se ovim putem pohvalio da sam svladao kitesurfing i startao individualne treninge. Dosta je bilo ležanja. Sada ide najgori dio, čekanje rezultata, haha.

Jeste li nakon posljednjeg odnosa promijenili mišljenje o tome što tražite kod djevojke?

Mislim da se s vremenom jasnije vidi što ti odgovara, a što ne. Iz svakog odnosa čovjek može nešto naučiti. Ako ne o ljubavi, onda barem o sebi.

Koje vam je najluđe ljetno iskustvo koje još niste ispričao javno?

Svako ljeto isto pitanje, a moja sjećanja sve bljeđa, haha. Javite se u rujnu, ako bude što ludo ovo ljeto - javim vam.

Vjerujete li da se najbolja ljubav dogodi kad je najmanje očekuješ ili ipak treba aktivno tražiti sreću?

Smatram da od aktivnog traženja nema ništa. Tražiš posao, a ne nekoga da te voli. Dovoljno je biti otvoren, a za ostalo će se poklopiti sto drugih slučajnosti. Budi svoj i privući ćeš ljude koji ti pašu. Ne treba forsirati, ali ni zatvarati vrata.