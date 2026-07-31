Šime Elez pokazao ozljedu s ljetovanja: "Život u posljednje vrijeme"

Šime Elez, kojeg je publika upoznala kao "Gospodina Savršenog" u prošloj sezoni popularnog reality showa, na društvenim je mrežama podijelio niz fotografija iz posljednjih tjedana, među kojima je posebnu pozornost privukla jedna na kojoj se vidi ozljeda iznad oka.

Uz objavu je kratko napisao: "Život u posljednje vrijeme", a među fotografijama našla se i ona na kojoj pozira u odijelu za kitesurfing s vidljivom svježom posjekotinom iznad desnog oka. Unatoč ozljedi, Šime je pozirao nasmijan i pokazivao podignuti palac.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

Na jednoj od kasnijih fotografija prikazan je i ožiljak izbliza, iz čega se može zaključiti da je nezgoda prošla bez ozbiljnijih posljedica.

Prema objavi, ozljedu je zadobio tijekom kitesurfinga, sporta kojim se često bavi u slobodno vrijeme. Njegovi pratitelji u komentarima poželjeli su mu brz oporavak, dok su mnogi primijetili da ga nezgoda nije spriječila da nastavi uživati u ljetnim aktivnostima.