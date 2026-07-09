Šime Elez iznenadio odgovorom nakon glasina o ljubavi sa splitskom influencericom

Fotografije Šime Eleza u društvu atraktivne plavuše iz Splita brzo su privukle pažnju javnosti, a mnogi su odmah zaključili kako je bivši kandidat showa 'Gospodin Savršeni' ponovno pronašao ljubav. Ipak, Elez je ubrzo pojasnio da situacija nije onakva kakvom se na prvi pogled činila.

Na Instagramu je otkrio da njihov susret nije bio romantične prirode, već dio snimanja kampanje za jednu zlatarnicu. Fotografije na kojima se drže za ruke nastale su kao dio poslovnog projekta, a ne zbog nove veze.

Elez se pritom našalio na račun brojnih nagađanja koja su se pojavila nakon objave fotografija, istaknuvši da je cijela scena bila dio snimanja i da je dojam koji su fotografije ostavile bio pomalo varljiv.

Šira javnost upoznala ga je kroz prošlogodišnje izdanje showa 'Gospodin Savršeni', a ranije se povezivao i s Majom Šuput. Njihova je veza završila krajem svibnja, nakon čega se ponovno našao u središtu interesa zbog mogućih novih ljubavnih priča.

No, ovoga puta iza fotografija koje su izazvale brojne komentare nije stajala nova romansa, već samo poslovno snimanje koje je nakratko pokrenulo lavinu nagađanja.