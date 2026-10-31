Simbolika koja slama srce: Vijest o smrti Miše Kovača objavljena je upravo na Poljudu

Legendarni hrvatski pjevač Mate Mišo Kovač preminuo je u 85. godini života. Tužna vijest o njegovoj smrti objavljena je na Poljudu, stadionu koji je za njega imao posebno značenje. Čovjek čije su pjesme desetljećima odjekivale s Hajdukovih tribina i koji nikada nije skrivao svoju ljubav prema Bijelima, ostavio je neizbrisiv trag u dalmatinskoj glazbi i navijačkoj kulturi.

Malo je hrvatskih glazbenika čiji su život i karijera bili toliko povezani s jednim nogometnim klubom. Za Mišu Kovača Hajduk nije bio samo klub za koji se navija. Bio je dio njegova identiteta, uspomena na mladost i ljubav koju je nosio cijeloga života.

Zato posebnu simboliku ima činjenica da je vijest o njegovoj smrti objavljena upravo na Poljudu, mjestu na kojem su se desetljećima isprepletali njegova glazba i emocije Hajdukovih navijača.

Kao dječak je brodom putovao iz Šibenika kako bi gledao Hajduka

Mišina ljubav prema Hajduku počela je mnogo prije nego što je postao jedna od najvećih zvijezda hrvatske glazbe.

Još kao petnaestogodišnjak iz rodnog Šibenika putovao je brodom u Split kako bi gledao utakmice Bijelih. Brod je polazio u tri sata ujutro, a u Split bi stizao oko devet. Do početka utakmice čekao je satima.

Posebno je obožavao legendarnog Bernarda Vukasa, jednog od najvećih nogometaša u povijesti Hajduka.

U svojim se intervjuima prisjećao koliko su ga teško pogađali Hajdukovi porazi. Nakon izgubljenih utakmica znao je satima lutati splitskim ulicama, čekajući povratni brod za Šibenik.

Takva privrženost klubu pratila ga je tijekom cijelog života, bez obzira na slavu, uspjehe i brojne životne izazove.

„Ja ne mogu drugo nego da ga volin”

Posebno mjesto u povijesti Mišine povezanosti s Hajdukom zauzima pjesma „Ja ne mogu drugo nego da ga volin”.

Riječ je o navijačkoj verziji njegove velike uspješnice „Ja ne mogu drugo nego da je ljubim”, koju su Hajdukovi navijači godinama pjevali na tribinama.

Godine 2021. Mišo je sa splitskim glazbenikom Sašom Antićem snimio službenu verziju pjesme posvećene Hajduku.

Bio je to glazbeni susret dviju generacija, ali i potvrda neraskidive veze između jednog od najpoznatijih dalmatinskih pjevača i splitskog kluba.

Pjesma je postala još jedan dio navijačke tradicije, a njezini stihovi odjekivali su Poljudom kao izraz ljubavi koja ne ovisi o rezultatima, pobjedama ili porazima.

Poljud je bio i njegova velika koncertna pozornica

Mišo Kovač na Poljudu nije bio samo navijač.

Na splitskom stadionu održao je 1993. godine veliki koncert „Noć svijeća”, jedan od posebno zapamćenih događaja njegove karijere.

Na Poljud se vratio i 2019. godine, kada je nastupio na koncertu „To je moja zemlja”.

Posebno emotivne scene zabilježene su u studenome 2021. godine, kada je prisustvovao utakmici hrvatske nogometne reprezentacije protiv Rusije.

Kada su ga navijači prepoznali na tribinama, stadionom su se prolomili povici i stihovi njegove pjesme „Poljubi zemlju”.

Bio je to trenutak koji je pokazao koliko je Mišo značio publici koja je uz njegove pjesme odrastala, slavila i tugovala.

Njegovo ime ostaje na Poljudu

U lipnju 2024. godine Mišo Kovač dobio je trajno mjesto u navijačkom parku „Za sva vrimena” na Poljudu.

Njegovo ime upisano je među imena ljudi koji su svojim djelovanjem i ljubavlju prema Hajduku ostavili poseban trag u povijesti kluba.

Bila je to simbolična počast čovjeku koji je desetljećima javno pokazivao koliko mu znače Hajduk, Split i Dalmacija.

Mišo Kovač bio je mnogo više od glazbenika koji navija za Hajduk. Njegove pjesme postale su dijelom identiteta splitskog kluba, a njegov glas dijelom uspomena brojnih generacija navijača.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je upravo na Poljudu. Na mjestu na kojem se toliko puta pjevalo s njim i za njega, sada ostaju njegove pjesme, uspomene i ljubav prema Hajduku.

Jer Mišo je odavno otpjevao ono što je osjećao cijeloga života: „Ja ne mogu drugo nego da ga volin.”