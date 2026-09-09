Simbol povezanosti Sinjana i franjevaca: Kip svetog Franje postavljen na groblju sv. Frane

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj danas je obišao radove na ulazu u groblje sv. Frane u Sinju gdje je postavljen obnovljeni kip svetog Franje Asiškoga, koji je desetljećima bio jedan od prepoznatljivih simbola samostanskog dvorišta Svetišta Gospe Sinjske.

Kip je postavljen u suradnji Grada Sinja i sinjskih franjevaca. Franjevci su osigurali njegovu stručnu obnovu, dok je Grad Sinj izradio projekt temelja, osigurao izvođača te realizirao radove potrebne za njegovo postavljanje na novu, trajnu lokaciju.

Mnogi se Sinjani još uvijek sjećaju vremena kada je kip svetog Franje zauzimao središnje mjesto u samostanskom dvorištu. Ondje je desetljećima dočekivao vjernike i hodočasnike te postao dijelom prostora, ali i uspomena brojnih generacija naših sugrađana.

Brončani kip djelo je akademskog kipara Stanka Vukadina, a ispred sinjskog samostana postavljen je 1977. godine. Godine 2009. premješten je na istočni ulaz u samostansko dvorište, dok je na njegovo dotadašnje mjesto postavljen kameni kip Majke od Milosti, rad akademskog kipara Josipa Marinovića.

Premještanjem na ulaz kip svetog Franje izgubio je nekadašnju istaknutost te je s vremenom ostao pomalo izvan pogleda brojnih vjernika, hodočasnika i posjetitelja. Nakon gotovo pola stoljeća postojanja i dugogodišnje izloženosti vremenskim utjecajima, na njemu su se pojavila oštećenja i tragovi trošenja materijala.

Zbog toga je u lipnju ove godine prevezen u Ljevaonicu umjetnina Ujević u Zagrebu, gdje su obavljeni stručni konzervatorsko-restauratorski zahvati, temeljito čišćenje, sanacija oštećenja i zaštita brončane površine.

Postavljanjem na ulazu u groblje sv. Frane kip je ponovno dobio vidljivost, dostojanstvo i mjesto koje zaslužuje. Nova lokacija nije odabrana slučajno jer su franjevci stoljećima neraskidivo povezani s narodom Sinja i Cetinske krajine.

Franjevci na ovim prostorima nisu bili samo svećenici i redovnici. Živjeli su s narodom, dijelili njegova stradanja, siromaštvo, strahove i nadu te ostajali uz njega u najtežim povijesnim trenucima. Bili su duhovnici, učitelji, kroničari, graditelji i čuvari vjere, tradicije i identiteta našega kraja.

Ta se povezanost posebno očituje u zajedničkom putu franjevaca i naroda iz Rame prema Sinju. Zajedno su prošli kroz progonstvo i neizvjesnost, noseći sa sobom sliku Majke od Milosti, danas Čudotvorne Gospe Sinjske. Oko njezina su lika u Sinju izgradili Svetište, ali i zajednicu čija povezanost traje stoljećima.

Zato ni ime groblja sv. Frane nije samo naziv jednoga gradskog prostora. Ono svjedoči o duboko ukorijenjenoj franjevačkoj tradiciji i posebnom mjestu koje sveti Franjo i franjevci imaju u životu Sinjana. Na tom su groblju posljednje počivalište pronašle generacije naših sugrađana, a njihove obitelji ondje dolaze u tišini, molitvi i zahvalnosti čuvati uspomene na svoje najmilije.

Na groblju se nalazi i fratarska grobnica koju vjernici tradicionalno obilaze prisjećajući se franjevaca koji su svoj život posvetili Bogu i narodu Cetinske krajine. Njihova imena i službe mijenjali su se kroz vrijeme, ali je njihova blizina narodu ostala ista, pratili su njegove ljude od prvih životnih sakramenata do posljednjeg ispraćaja.

Upravo zato kip svetog Franje na ovom mjestu ima puno dublje značenje od samoga umjetničkog djela. Stajat će među ljudima s kojima su njegova franjevačka braća stoljećima živjela i kojima su služila. Bit će znak mira, poniznosti, nade i vjere u vječni život te trajni podsjetnik na zajedničku povijest sinjskog naroda i franjevaca.

Postavljanjem obnovljenog kipa uz groblje koje nosi njegovo ime, sveti Franjo ponovno je zauzeo istaknuto mjesto u životu grada. Nije se vratio samo u javni prostor, vratio se među svoj narod, na mjesto koje svojim imenom, tradicijom i značenjem najbolje svjedoči o stoljetnoj povezanosti Sinjana i franjevaca.

Obnova i postavljanje kipa ostvareni su u godini u kojoj se obilježava 800. obljetnica smrti svetog Franje Asiškoga. U sklopu obilježavanja ove velike franjevačke obljetnice izgrađena je i nova kapela sv. Franje u Svetištu, dok se u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske izvode konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru sv. Franje iz 1750. godine.

Obnovljeni kip svetog Franje bit će blagoslovljen u sklopu trodnevne proslave svete Franje u listopadu.