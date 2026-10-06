Simbol je Mediterana, ali krije otrovnu tajnu: Evo zašto ga svi vole unatoč tome

Oleandar je jedna od najpoznatijih otrovnih i ukrasnih trajnica Mediterana. Raste posvuda — uz vile i kamene kuće, kroz gradske parkove, uz magistrale i autoceste, kao da mu ni sunce ni suša ne mogu ništa. I zapravo ne mogu. To je biljka za ljude koji vole cvijeće, ali ne i stalno bavljenje njime. Trajnica koja traži malo, a daje puno: gustu zelenu krošnju i cvat koji traje gotovo cijelo ljeto.

Ima u oleandru nešto neodoljivo mediteransko. Ne pripada urednim vrtovima koliko pripada zraku, sparini, cvrčcima i prašnjavim cestama uz more. Čak i kad ga nitko ne zalijeva danima, izgleda kao da zna neku tajnu preživljavanja koju ostale biljke tek pokušavaju naučiti.

U svom pitaru imam tri sadnice, tri boje. To je jedini način da podnesem ružičasti oleandar — kad je u društvu crvenog i bijelog. Nedostaje još samo plavi, ali priroda očito negdje mora povući granicu. Da postoji plavi oleandar, vjerojatno bi bio previše savršen.

Naravno, ni oleandar nije bez svojih muka. Čest gost na mladim granama je oleander aphid — sitna žuto-narančasta lisna uš koja se pojavi niotkuda i za nekoliko dana zaposjedne cijelu biljku. Ipak, čak ni to ne uspije ozbiljno narušiti njegov karakter. Oleandar uvijek nekako ostane dostojanstven, čak i kad ga napadnu uši, kad ga isuši jugo ili zalije sol s ceste.

Možda je upravo zato postao simbol Mediterana — lijep, otporan, pomalo otrovan i potpuno nesposoban ostati neprimijećen.

A za one koji žele znati više: oleander aphid je tvrdoglav, ali se prilično dobro može držati pod kontrolom prirodnim metodama, pogotovo ako reagiraš rano, čim primijetiš prve narančaste nametnike.

Najbolje kombinacije za rješavanje problema su:

— Jak mlaz vode

Isperi kolonije s mladih izbojaka i donje strane listova. Često već to prepolovi problem.

— Rezanje najzaraženijih vrhova

Ako je jedan dio potpuno požutio od uši, lakše ga je ukloniti nego spašavati. Tim više što oleandar brzo raste pa će nove grane ionako brzo nadoknaditi izgubljeno.

— Nadati se da će doletjeti bubamare

One su prirodni neprijatelji lisnih uši. Ako ih vidiš na oleandru, ostavi ih na miru — rade posao bolje od pola preparata.

I obavezno rukavice pri radu s oleandrom — cijela biljka je otrovna.

A usput rečeno, jedina radnja koju je moj On ikad odradio u našem vrtu bilo je čupanje oleandra koji smo dobili kupnjom kuće s okućnicom. Znao je da je to oleandar jer sam mu ja to rekla, a On je, kao rođeni antivrtlar, mislio da taj, kao i svaka druga otrovna biljka, širi otrov i zrakom. Isto je bilo i s prekrasnom samoniklom vinobojkom. Iščupao ju je bez pitanja.

Više mu ne ukazujem, ne pokazujem, odustala sam.

Od tada mu pokazujem samo lavandu.