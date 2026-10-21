Silovito kišno nevrijeme pogodilo Split, Solin, Kaštela, Trogir, Podstranu i dio Zagore: Ceste pod vodom, izbijeni šahti, zavladao kaos u prometu

Kako je i bilo najavljeno, sredozemna ciklona intenzivno djeluje na vrijeme na Jadranu tijekom srijede. Pri tome se obilnije oborine bilježe u dijelovima Dalmacije.

Dan je obilježilo jako jugo koje je na moru imalo olujne udare. Prijepodne je najjače bilo na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji, a jugo je vrhunac u srednjoj i južnoj Dalmaciji imalo kasno popodne i rano navečer. Primjerice, u 18 sati DHMZ-ova postaja ima prosjek juga od 14 m/s i ima česte olujne udare.

Zbog vjetra u prekidu su: trajektne linije: Zadar/Gaženica-Ist/Kosirača-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Sumartin-Makarska, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Prapratno-Sobra katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Šibenik-Žirje-Kaprije, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Dubrovnik-Šipanska Luka-Sobra, Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik brodske linije: Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik

Iza 17 sati trogirsko, a iza 18 sati i šire splitsko područje zahvatilo je snažno kišno nevrijeme. Prema podacima Crometeo mreže automatskih meteo postaja, postaja Kosi zabilježila je čak 95 litara oborine po kvadratnom metru do 18:30. Slijedi Nisko 76, Grohote Šolta 63, Staševica 62, Srijane Pavići 58, Vela Njiva 54, Okrug Donji Čiovo 52, Potomje 48, Kaštel Gomilica 48, Ston 47, Vrgorac 46 itd.

Kišno nevrijeme oko 18:30 poplavilo je ulice diljem Splita, Solina, Podstrane, Kaštela... Na dijelovima kolnika u Ulici Domovinskog rata razina vode je preko 30 centimetara.

Čitatelji s područja Neslanovca dojavljuju brojne šahte koje je bujica "izbila" stoga se vozači pozivaju na krajnji oprez.

Promet se krajnje otežano odvija kroz Solin.