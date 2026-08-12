SILIĆ PRED OGLED SA ŽALGIRISOM: "Možemo ponoviti utakmicu iz Vilniusa ako uđemo dobro i pokažemo svoje pravo lice"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv litavskog Žalgirisa u Splitu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon remija s Istrom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi ispit pred domaćom publikom.

Vratar Hajduka Toni Silić najavio je sutrašnju utakmicu odgovaravši na novinarska pitanja.

Kakav je osjećaj biti kapetan? Je li to ostvrarenje sna?

Sigurno da je, to je velika čast i odgvornost za mene i moju obitelj.

Je li 5:2 dovoljvan rezultat?

Velika je prednost, pobijedili smo na gostovanju nakon dugo godina, ući ćemo agresivno jer jedino i tako znamo igrati i idemo po pobjedu.

Kako gledate na broj golova koji se primaju u završnici utakmice?

Sigurno da to nije lijepo, radimo na tome, to je proces koji treba proći da bi se to ispravilo, radimo na tome da bi u budućnosti bilo puno bolje.

Koliko ste zadovoljni svojom formom na terenu?

Zadovoljan sam s puno toga, ali ne s primljenim golovima i načinom na koji smo primili. Moramo isticati pozitivne stvari, a negativne popraviti. Svima je lakše kada sam ja na vrhucu, ali i meni kad su suigrači na svojoj razini.

Razmišljate li o Gorici?

Ne, moramo sutra ući maksimalno ozbiljno, tek ćemo onda razmišljati o Gorici.

Možete li ponoviti utakmicu iz Vilnuisa?

Možemo ako uđemo jako dobro i ako pokažemo svoje pravo lice na terenu.