Silić nakon nova tri boda: "Izvukli smo pobjedu na srce i hrabrost"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1. Susret je prokomentirao vratar Hajduka Toni Silić odgovaravši na novinarska pitanja. Kako ste vidjeli utakmicu? Prvo je poluvrijeme bila dobra utakmica, uvjeti su to dozvoljavali, mučili smo se, nakon gola je sve krenulo u drugom smjeru, uspjeli smo se vratiti, kasnije smo se borili lavovski i izvukli smo tri boda. Nije Vam bilo lako boriti se s kišom? Nije bilo lako nikome, ali izborili smo te bodove. Kako komentirate Beljin gol, jeste mogli bolje intervenirati? Da sam obranio, bilo bi super, ali iskreno, kada je pobjeda, nije me toliko ni briga. Znače li ovi bodovi koliko s obzirom na poziciju na tablici? Sigurno znači, derbi je. Prošle godine nismo pobijedili nijedan derbi, ove smo pobijedili ovi prvi i znači puno za samopouzdanje prije Europe. Hrgović je rekao da ste prava momčad. Je li to ključ? Je, trener je rekao da ne odustajemo bez obzira na sve, čak i ako krene loše. Danas je tako krenulo, vratili smo se, imali smo priliku povećati tu prednost, uživamo nakon susreta. Riječ-dvije o Ajaxu? Dobra ekipa i prva utakmica u grupi u Europi, sigurno da će nam dati na samopouzdanju, svi jedva čekamo tu utakmicu. Kako komentirate atmosferu? Zahvaljujemo im od srca, bodrili su nas po ovom nrevremenu, hvala im puno, nosili su nas do pobjede. Jeste li igrali ikad u težim uvjetima? Ne, nije nam se prije događalo da pobjeđujemo u ovako teškim utakmicama i uvjetima. Iako su oni fizički jači, izvukli smo pobjedu na srce i hrabrost. Dugo je trebalo da ih pobijedite? Da, jako mi je drago zbog ekipe, trenera, stručnog stožera, navijača, mi smo zaslužili pobjedu.
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