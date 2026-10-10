Silić nakon nova tri boda: "Izvukli smo pobjedu na srce i hrabrost"

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Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1. Susret je prokomentirao vratar Hajdukaodgovaravši na novinarska pitanja.Prvo je poluvrijeme bila dobra utakmica, uvjeti su to dozvoljavali, mučili smo se, nakon gola je sve krenulo u drugom smjeru, uspjeli smo se vratiti, kasnije smo se borili lavovski i izvukli smo tri boda.Nije bilo lako nikome, ali izborili smo te bodove.Da sam obranio, bilo bi super, ali iskreno, kada je pobjeda, nije me toliko ni briga.Sigurno znači, derbi je. Prošle godine nismo pobijedili nijedan derbi, ove smo pobijedili ovi prvi i znači puno za samopouzdanje prije Europe.Je, trener je rekao da ne odustajemo bez obzira na sve, čak i ako krene loše. Danas je tako krenulo, vratili smo se, imali smo priliku povećati tu prednost, uživamo nakon susreta.Dobra ekipa i prva utakmica u grupi u Europi, sigurno da će nam dati na samopouzdanju, svi jedva čekamo tu utakmicu.Zahvaljujemo im od srca, bodrili su nas po ovom nrevremenu, hvala im puno, nosili su nas do pobjede.Ne, nije nam se prije događalo da pobjeđujemo u ovako teškim utakmicama i uvjetima. Iako su oni fizički jači, izvukli smo pobjedu na srce i hrabrost.Da, jako mi je drago zbog ekipe, trenera, stručnog stožera, navijača, mi smo zaslužili pobjedu.