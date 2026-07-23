Silente stiže u Stari Grad: U Ljetnom kinu sprema se koncert

Nakon brojnih poznatih glazbenih imena koja su proteklih pet godina nastupila u Starom Gradu, na red je stigao i jedan od najpopularnijih hrvatskih bendova – Silente. Dubrovačka grupa nastupit će u subotu, 25. srpnja, u Ljetnom kinu.

U Stari Grad donose svoje najveće hitove

Publiku očekuje večer ispunjena prepoznatljivim pjesmama, emocijama i romantičnim stihovima po kojima je Silente postao jedan od najposebnijih bendova na domaćoj glazbenoj sceni.

Organizatori najavljuju jedan od najboljih koncerata koji će se ovog ljeta moći poslušati na otoku, a članove benda opisuju kao jedinstvene glazbenike, sanjare i vječne romantičare. Silente će u Ljetnom kinu izvesti svoje najveće hitove, a koncert predstavlja nastavak bogatog glazbenog programa u Starom Gradu. Ondje su tijekom proteklih pet godina nastupili Bajaga, Let 3, Parni Valjak, Prljavo kazalište, Pips, Chips & Videoclips, Elemental, Kries, Songkillers te brojni tribute i mladi autorski bendovi.

Ulaznice već u prodaji

Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Adriaticket te u Hemingwayu u Starom Gradu. Uskoro će ih biti moguće kupiti i u Tricku u Jelsi te Alohi u Hvaru.

Koncert počinje u subotu, 25. srpnja, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto.