Sigurna turistička destinacija: Strani policijski službenici na području čitave Splitsko-dalmatinske županije

Tijekom ljeta 2026. godine na području Splitsko-dalmatinske županije od 3. srpnja do 29. kolovoza 2026. godine boravit će i raditi ukupno 31 strani policijski službenik iz devet zemalja i to: Poljske, Slovačke, Republike Češke, Republike Italije, Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Njemačke i Savezne pokrajine Bavarske, Nizozemske, Francuske i Južne Koreje.

Strane kolegice i kolege radit će u međunarodnim ophodnjama s hrvatskim policijskim službenicima.

OMIŠ

Na području Omiša hrvatski i češki policijski službenici i ovog ljeta zajednički obavljaju policijske poslove

Tijekom zajedničkih ophodnji obilaze središte grada, obalno područje i druge lokacije na kojima se svakodnevno okuplja velik broj građana i turista. Dostupni svima kojima su potrebni pomoć, savjet ili korisna informacija. Brojni češki turisti s posebnim zanimanjem prilaze policijskim službenicima, ali pozitivne su reakcije i građana Omiša. Turisti se često zaustavljaju kako bi razgovarali s policijskim službenicima, zatražili informacije ili se fotografirali s međunarodnom policijskom ophodnjom.

Hrvatski i češki policijski službenici nastavit će zajednički djelovati kako bi Omiš i tijekom razdoblja najveće turističke posjećenosti ostao sigurno i ugodno mjesto za život, odmor i boravak.

TROGIR

Poljski, slovački i hrvatski policijski službenici dostupni su građanima i turistima na najposjećenijim lokacijama

Zajedničke ophodnje hrvatskih, poljskih i slovačkih policijskih službenika mogu se susresti u povijesnoj gradskoj jezgri, na trogirskoj rivi i drugim frekventnim lokacijama na kojima tijekom ljetnih mjeseci boravi velik broj posjetitelja.

Policijski službenici neposredno komuniciraju s građanima i turistima, pružaju im informacije i savjete te su im dostupni kada im je potrebna pomoć. Posebnu vrijednost njihova zajedničkog rada predstavlja mogućnost komunikacije s poljskim i slovačkim gostima na njihovim jezicima.

Turisti vrlo pozitivno reagiraju kada tijekom obilaska Trogira susretnu policijskog službenika iz svoje države.

Međunarodne policijske ophodnje često privlače pozornost posjetitelja koji se žele fotografirati s policijskim službenicima i zahvaliti im na radu.

Zajedno na moru: hrvatski i talijanski policijski službenici u službi sigurnosti

U Postaje pomorske policije Split hrvatskim policijskim službenicima tijekom turističke sezone pridruži se i policijski službenici iz Italije. Na moru tijekom ljeta je veliki broj nautičara, putnika i plovila iz različitih država. Zajednički rad hrvatskih i talijanskih policijskih službenika dodatno olakšava komunikaciju s talijanskim državljanima i drugim stranim gostima koji borave na moru.

Policijski službenici tijekom zajedničkih aktivnosti preventivno djeluju, pružaju informacije i upoznaju nautičare s pravilima sigurnog ponašanja i plovidbe. Cilj je svim posjetiteljima omogućiti siguran i ugodan boravak te ih pravodobno upozoriti na ponašanja koja mogu ugroziti njihovu sigurnost ili sigurnost drugih osoba na moru.

Talijanski nautičari i turisti pozitivno reagiraju kada susretnu policijskog službenika iz svoje države. Mogućnost komunikacije na vlastitom jeziku dodatno im ulijeva povjerenje, a susrete s međunarodnim policijskim ophodnjama često koriste kako bi zatražili savjet ili korisnu informaciju.

Zajednički rad istodobno omogućuje hrvatskim i talijanskim policijskim službenicima razmjenu profesionalnih iskustava i upoznavanje s različitim načinima policijskog postupanja na moru.

Hrvatski i talijanski policijski službenici nastavljaju zajedničkim preventivnim aktivnostima doprinositi sigurnosti ljudi i plovila te ugodnom boravku svih posjetitelja na Jadranu.

Podaci o stranim policijskim službenicima koji će tijekom ljeta raditi na području Splitsko-dalmatinske županije bit će objavljeni i na web portalu safeindalmacia.hr-portal za siguran i bezbrižan boravak pod Dalmatinskim suncem.

Podsjećamo: Web platforma Safe in Dalmatia turistima omogućuje brz pristup važnim sigurnosnim informacijama, kontaktima hitnih službi, zdravstvenim informacijama i korisnim preporukama tijekom boravka u Dalmaciji. Bez obzira trebate li pomoć, važne kontakte ili korisne informacije za siguran boravak - sve je dostupno u svega nekoliko klikova.