Sigur se emotivno oprostio od Hajduka: "Split ću uvijek zvati svojim drugim domom"

Nakon četiri godine provedene na Poljudu, Niko Sigur oprostio se od Hajduka i krenuo u novu etapu karijere. Kanadski reprezentativac karijeru će nastaviti u Toulouseu, a od splitskog kluba i navijača oprostio se emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Dragi Hajduk,

Sada kada je došlo vrijeme za odlazak, ostala su mnoga pitanja na koja ne znam odgovor i vjerovatno ih nikada neću moći dati. Jesam li dao dovoljno ovom klubu, je li pravo vrijeme za moj odlazak, jesam li uzeo klub i grad zdravo za gotovo? Ono u što sam siguran je da sam postao bolji čovjek, a tek onda igrač.

Jako sam zahvalan na svemu što mi je klub pružio ove četiri godine. Uspio sam ostvariti svoje snove u postanku profesionalnog igrača i blagoslovljen sam što mogu Split zvati svojim drugim domom. Za navijače, hvala na svakom zvižduku i navijanju. Hvala Vam na podršci i iskrenosti kada trebamo biti bolji. Nadam se da će ovaj klub doći na level na kojem zaslužuje biti, a nakon našeg Europskog dostignuća mogu reći da upravo i u tome smjeru ide.

Hajduče hvala na svemu", poručio je Sigur.