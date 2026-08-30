Sigur pred odlaskom iz Hajduka: Leeds se uključio u utrku i navodno je spreman platiti pet milijuna eura

Niko Sigur opet je predmet pisanja oko mogućeg transfera u završnici prijelaznog roka. Nakon što je navodno otpao transfer u Celtic, opcija ipak ne manjka i Kanađanin bi do sljedeće Hajdukove utakmice trebao ipak napustiti Poljud, piše Telegram.

U priču oko Sigura uključili su se engleski mediji, odnosno MOTLeedsNews koji je specijaliziran za Leeds United. Taj medij tvrdi da premierligaš želi Sigura i jedna je od zainteresiranih strana.

Tamo se spominju i Celtic, kao i već poznati Toulouse, Valencia i Coventry City, a Englezi se ufaju u izjave Gonzala Garcíje koji je nakon Rakówa kazao kako on i Rokas Pukštas napuštaju klub.

🚨 𝐍𝐄𝐖: Leeds United are reportedly ready to offer €5M for Hajduk's Niko Sigur, according to English media. https://t.co/ERiP8Sqmgx pic.twitter.com/aWA03D0zVS — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 29, 2026

Leeds je spreman dati pet milijuna?

Ovaj medij pak navodi da je iznos od 4,2 milijuna funti, odnosno pet milijuna eura, dovoljan za dovesti Sigura i da je Leeds to spreman platiti. Štoviše, piše se da bi to bio sjajan posao za Daniela Farkea.

Navodno je preporuku oko Sigura dao i kanadski izbornik Jesse Marsch koji je vodio Leeds, a navodi se i da bi njegova svestranost riješila dva problema u kadru engleske ekipe, kao zamjena u veznom redu te alternacija na desnoj strani.