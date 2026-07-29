Sigur otputovao s Hajdukom na Cipar

Niko Kristian Sigur jutros se pojavio na okupljanju Hajdukovih igrača prije polijetanja zrakoplova prema Cipru, gdje će Bijeli odigrati uzvratnu utakmicu protiv Pafosa.

Njegov odlazak na Cipar znači da bi trebao biti u kadru trenera Gonzala Garcíje za važan europski dvoboj.

Sigurov povratak posebno je važan nakon ozljede Roka Brajkovića, zbog koje će mladi hajdukovac dulje izbivati s terena. Podsjetimo, Sigur je neko vrijeme bio odsutan jer je koristio odmor koji mu je pripadao nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje je bio u kadru kanadske reprezentacije.

Bijeli na Cipar stižu s prednošću nakon što su u prvom susretu na Poljudu slavili rezultatom 2:0. Mrežu ciparskog prvaka najprije je sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca zatresao Michele Šego, dok je konačan rezultat postavio Dario Melnjak nakon asistencije Mathieua Acapandija.

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