Šibensko-kninska županija šalje pomoć Omišu nakon razornog požara: "Omiš nije sam"

Šibensko-kninska županija pridružuje se nizu županija i gradova diljem Hrvatske koji su pružili pomoć Omišu nakon nedavnog razarajućeg požara. Župan Paško Rakić donio je Odluku kojom se Gradu Omišu dodjeljuje jednokratna novčana pomoću u iznosu od 20.000 eura za sanaciju posljedica požara te obnovu infrastrukture i osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane.

Istaknuo je kako su prijateljski odnosi između Županije i Grada Omiša, ali i osjećaj solidarnosti i zajedništva, osobito važni u ovim teškim trenucima.

- U Šibensko-kninskoj županiji imamo iskustva s požarima i vrlo dobro znamo koliko teške i dugotrajne posljedice mogu ostaviti za sobom, ali i koliko je u takvim trenucima važno imati oslonac i podršku drugih. Omiš nije sam. Podrška i pomoć stižu iz svih dijelova Hrvatske, čemu se želimo pridružiti jer smatramo da je naša dužnost i obveza biti uz svoje sunarodnjake onda kada je najteže - poručio je župan Rakić te još jednom zahvalio svim vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i svima onima koji su ove požarne sezone pokazali iznimnu hrabrost, požrtvovnost i nesebičnost.