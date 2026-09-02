Šibensko-kninska županija osigurala 25 tisuća eura za projekte i programe udruga iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja

Župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić potpisao je danas ugovore o sufinanciranju s predstavnicima udruga iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja. Za provedbu njihovih programa i projekata u županijskom proračunu za 2026. godinu osigurano je ukupno 25.000,00 eura.

Potpisivanje ugovora održano je u prostorijama Šibensko-kninske županije, a tom je prigodom župan Paško Rakić istaknuo važnost kontinuiranog ulaganja u inicijative usmjerene na očuvanje zaštite okoliša i prirode te stvaranje temelja za održiv razvoj.

- Zaštita okoliša i prirode nije samo naša obveza, već i odgovornost koju imamo prema budućim generacijama. U tome nam je potrebna snažna sinergija izvršne vlasti, lokalne zajednice, civilnog društva i svih građana. Po tom je pitanju u našem društvu, u posljednjih nekoliko godina, puno toga učinjeno, no pred nama je još dosta posla. Moramo nastaviti raditi na očuvanju prirode, dosljednoj provedbi zakona, ali prije svega na edukaciji i osvještavanju građana o tome koliko je ova tematika važna – od zaštite mora i podmorja do očuvanja kopnenih područja i izvora pitke vode. Upravo zato smo danas ovdje, kako bismo podržali vaše programe i projekte te vas dodatno ohrabrili i motivirali - poručio je župan Rakić.

O programa i projekata govorila je i pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove dr. sc. Sanja Slavica Matešić.

- Ove godine na Javni poziv prijavilo se 13 udruga i društava, što je broj koji iz godine u godinu raste. Upravo zato nastojali smo ovaj put osigurati nešto više sredstava nego prethodne godine, a s takvom ćemo praksom nastaviti i ubuduće. Povjerenstvo ni ove godine nije imalo nimalo jednostavan zadatak, jer je riječ o kvalitetnim, zanimljivim i društveno korisnim programima i projektima - istaknula je pročelnica.

Dodijeljena sredstva bit će usmjerena na provedbu niza aktivnosti važnih za zaštitu i očuvanje okoliša na području Šibensko-kninske županije. Među njima su Zeleni telefon Šibensko-kninske županije, ekološke akcije i edukativne eko-radionice za djecu, projekti usmjereni na održivi razvoj otoka šibenskog arhipelaga te aktivnosti praćenja klimatskih promjena. Poseban naglasak stavljen je na konkretne projekte čišćenja okoliša i podmorja, kao i na aktivnosti kojima se želi spriječiti daljnje onečišćenje i odlaganje otpada. Jedan od njih je i projekt „Oko sokolovo“ Lovačkog društva „Krka“ Lozovac-Konjevrate, kojim će se pratiti nepropisno odlaganje otpada na nekoliko odabranih lokacija.

Na važnost kontinuiranog ulaganja u čišćenje i očuvanje morskog okoliša ukazao je i Jakov Radovčić, predsjednik Sportskog kluba za ribolov na moru „Gaun“ iz Kaprija, koji je prijavio projekt „Čisto Kaprije“.

- Akcije čišćenja podmorja provodimo od 2013. godine. Riječ je o financijski zahtjevnom pothvatu, stoga nam svaka potpora puno znači i dobro nam dođe. Važno nam je nastaviti s ovim aktivnostima jer je očuvanje podmorja od iznimne važnosti za naše otoke i otočane - rekao je Radovčić.

Najmlađoj udruzi među okupljenima, udruzi „Za Žaborić“ odobren je projekt „Kartiranje ilegalnih odlagališta otpada na području Žaborića - Jadrtovca“, kojim će se evidentirati i pratiti lokacije na kojima se učestalo nepropisno odlaže otpad, s ciljem boljeg nadzora i sprječavanja novih onečišćenja.

Cjelovit popis programa i projekata kojima su dodijeljena sredstva iz županijskog proračuna za 2026. godine, dostupan je u Odluci objavljenoj na mrežnim stranicama Županije.