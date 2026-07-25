Šibenski vatrogasci usred sezone ostali bez cisterne

Šibensko dobrovoljno vatrogasno društvo, staro 133 godine, usred sezone ostalo je bez cisterne pa na neke intervencije izlazi kombijem. Prijeko potrebno vozilo obećano im je još prije tri godine, no s obzirom na to da obećanje nije ispunjeno vatrogasci su sami krenuli u akciju prikupljanja donacija za kupnju nove cisterne, vrijedne oko 300 tisuća eura.

Šibenskim dobrovoljnim vatrogascima ovoga ljeta veći problem od požara stvara 22 godine stara cisterna.

Cisterna zadužena i za prijevoz pitke vode više ne ispunjava tehničke, ni operativne uvjete, pa na požare u posljednje vrijeme izlaze šumskim vozilom ili kombijem.

- Požar je bio blizu nas, mi smo došli prvi s kombijem i naši su ljudi izašli s naprtnjačama, ali morali su čekati dok neko vozilo s vodom dođe, ispričao je za HRT Ranko Lazičić, predsjednik DVD-a Šibenik.

Trenutačno imaju 39 operativnih članova, a 21 vatrogasac završio je i profesionalnu školu.

- U zadnje tri godine do današnjeg dana imamo 99 intervencija, a ova cisterna je od tih 99 bila na 36, opisao je.

Na servisiranje su do sada potrošili 24 tisuće eura. Zato su se odlučili za akciju prikupljanja sredstava, kako bi kupili novu cisternu, koja stoji oko 300 tisuća eura.

- Mislimo da ćemo ovako brže doći do vozila. Nadamo se da će i građani, poduzetnici, svi ljudi dobre volje prepoznati da treba uložiti u vatrogastvo, istaknuo je Lazičić.

Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić nije htio komentirati akciju prikupljanja sredstava, ali je istaknuo kako je nova cisterna uvrštena u plan nabave Županijske vatrogasne zajednice.

DVD se obratio i Gradu, koji za vatrogastvo izdvaja 660 tisuća eura.

- Kada smo čuli da je cisterna DVD-a crkla, odmah smo uputili dopis Ravnateljstvu za robne rezerve kojim molimo za pomoć, da daju jednu svoju cisternu, izjavio je Danijel Mileta, dogradonačelnik Šibenika.

Njome bi, barem privremeno, premostili problem. Iz Grada napominju da bi do idućeg ljeta trebali dobiti dvije cisterne od Hrvatske vatrogasne zajednice. Do tada će šibenski DVD-ovci, kao i do sada, izlaziti na svaku intervenciju na kojoj budu potrebni. Štititi živote, imovinu i okoliš.