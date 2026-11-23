Projekt proširenja i uređenja obale u šibenskom Docu još jednom je odgođen, unatoč ranijim očekivanjima da bi radovi mogli početi već u prosincu. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. studenoga gradonačelnik Željko Burić potvrdio je da takav rok više nije ostvariv. Time je jedan od važnijih obalnih zahvata u staroj gradskoj jezgri ponovno vraćen na čekanje.

Riječ je o projektu koji u Šibeniku ima i komunalni i simbolički značaj. Dolac je jedno od najprepoznatljivijih područja grada, a njegovo uređenje već se godinama promatra kao nužan zahvat za poboljšanje uvjeta života uz more, ali i za zaštitu povijesnog prostora od problema koje sa sobom nose plima, visoko more i povremena plavljenja. Upravo zato nova odgoda ne može se promatrati kao puka administrativna sitnica.

Bez građevinske dozvole nema početka radova

Prema onome što je iznio gradonačelnik, projekt se i dalje nalazi u fazi pribavljanja građevinske dozvole. To je ključni preduvjet za sljedeće korake, uključujući konačnu pripremu realizacije i osiguravanje financiranja. Dok se taj administrativni dio ne završi, nije moguće govoriti o stvarnom početku zahvata, bez obzira na to što je projekt ranije već predstavljen javnosti.

To je važna činjenica jer se u javnosti često stvara dojam da je projekt praktički pred izvedbom čim se počne javno spominjati. U stvarnosti, međutim, između političke najave i početka radova često stoji duga procedura dozvola, usklađivanja i financijskog zatvaranja. U slučaju Doca sada je jasno da se upravo na toj točki projekt još nije uspio pomaknuti dovoljno daleko.

Dolac nije samo vizura nego i svakodnevni komunalni problem

Dolac je jedan od najstarijih i najautentičnijih dijelova Šibenika, s kućama i javnim prostorima neposredno uz more. Stanovnici toga dijela grada godinama upozoravaju na probleme koje stvaraju visoko more i povremena plavljenja obale. Zbog toga projekt nije važan samo u estetskom ili urbanističkom smislu, nego i kao zahvat koji bi trebao poboljšati funkcionalnost i otpornost obalnog pojasa.

Uređenje tog prostora trebalo bi istodobno čuvati povijesni identitet Doca i odgovoriti na suvremene komunalne potrebe. Upravo je ta ravnoteža jedan od najvećih izazova svih zahvata u starim gradskim jezgrama. Svaka nova odgoda zato se doživljava i kao odgoda rješavanja konkretnih problema koji stanovnicima nisu apstraktni, nego vrlo svakodnevni.

Uvrštavanje u plan nije isto što i početak projekta

Na istoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćena je četvrta dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Šibenika za razdoblje 2024. – 2028., u koju je uključen i zahvat proširenja te uređenja obale u Docu. To je važan administrativni korak jer potvrđuje da projekt ostaje u planskom okviru. Ipak, takvo uvrštavanje ne znači da su ispunjeni svi uvjeti za početak radova.

Drugim riječima, projekt postoji u planovima, ali još nije spreman za izvedbu. Upravo zato sada je najvažnije od Grada dobiti precizan odgovor o statusu dozvole, procjeni troškova i mogućoj faznosti radova. Tek nakon toga moći će se ozbiljnije govoriti o novom roku i stvarnim šansama da se dugo najavljivano uređenje Doca napokon pomakne s mrtve točke.