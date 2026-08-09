Šibenska pomorska policija kaznila 12 stranih i domaćih nautičara zbog nedozvoljenog glisiranja

U posljednja dva dana, odnosno tijekom vikenda, posada policijskog plovila Postaje pomorske policije Šibenik, provodeći pojačani nadzor sigurnosti plovidbe, evidentirala je prekršaje iz domene Pomorskog zakonika.

U akvatoriju Šibenika i Vodica uhvaćeno je 12 osoba u činjenju prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale.

Među počiniteljima su državljani Slovenije, Austrije, Mađarske, Poljske, Italije, Nizozemske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.Osobama uhvaćenim u prekršajima izdani su prekršajni nalozi uz novčane kazne u iznosu od 400 eura.

Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe propisano je da motorne brodice i brodice na mlazni pogon, skuteri, jet-ski, brodice na zračnom jastuku i slično mogu ploviti s hidrodinamičkim uzgonom, odnosno glisirati, samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, i to na području na kojem glisiranje nije zabranjeno.

Policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik i u narednom će razdoblju provoditi pojačan nadzor pomorskog prometa. Stoga podsjećamo građane i turiste da gliseri mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe.