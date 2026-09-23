Šibenska planinarka odustala od uspona na Manaslu: "Moja odluka je ići kući svojima"

Šibenska planinarka Antonia Viljac ove godine ipak neće stati na 8163 metara visok vrh Manaslua. Nakon nekoliko dana čekanja, analiziranja prognoza i vaganja svih mogućnosti donijela je odluku da neće forsirati završni uspon.

Nedugo nakon njezine odluke stigla je i konačna potvrda – zbog nadolazeće ciklone daljnji uspon je obustavljen, Manaslu je zatvoren, a svi su evakuirani iz baznog kampa.

„Kaos tek stiže na planinu“

Viljac je nekoliko dana čekala mogući vremenski prozor koji bi omogućio takozvani summit push. Teoretska mogućnost za pokušaj početkom listopada još je postojala, no prognoza i uvjeti koji se očekuju nakon prolaska ciklone presudili su.

– Nakon nekoliko dana premišljanja, razmišljanja, analiziranja, te glupe igre živaca, odlučila sam da neću pošto-poto forsirati čekanje i eventualni summit push. Kaos tek stiže na planinu – napisala je.

Na Manaslu se očekuju novi metri snijega praćeni orkanskim vjetrom. Opasnost pritom ne prestaje odmah s poboljšanjem vremena jer velike količine novog snijega dodatno povećavaju rizik od lavina, a stabilizacija uvjeta na visinama iznad osam tisuća metara zahtijeva vrijeme.

– Svi mi koji se iskonski bavimo planinarstvom znamo koje su opasnosti nakon obilnog snijega i orkanskog vjetra te koliko dana treba da se sve ustabili. Pogotovo na osam tisuća metara – poručila je Viljac.

Ovogodišnji pokušaj sažela je kratko:

– Ove godine Manaslu nas je odlučio otresti.

Manaslu zatvoren, svi evakuirani

Ubrzo se pokazalo da nastavak ekspedicije više nije ni opcija. Agencije su odustale od daljnjeg napredovanja prema vrhu, planina je zatvorena, a svi su evakuirani iz baznog kampa.

Viljac sada planira krenuti prema Kathmanduu i pokušati promijeniti avionsku kartu kako bi se ranije vratila kući.

– Zahvalna na iskustvu, avanturi i uspomenama. Plan je ići u Kathmandu te zamijeniti kartu za raniji povratak doma, svojim ljudima i beštijama – napisala je.

Potom je stigla i posljednja obavijest kojom je završena svaka dvojba oko nastavka ekspedicije.

– U međuvremenu je stigla obavijest agencije da je Manaslu zatvoren. The end.

Vrh Manaslua tako će pričekati neku drugu priliku. Antonia Viljac s Himalaje se vraća bez ostvarenog uspona na 8163 metra, ali s još jednim velikim planinarskim iskustvom i odlukom da sigurnost ipak mora biti ispred vrha.