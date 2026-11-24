Opća bolnica Šibensko-kninske županije pokrenula je postupak nabave lijekova za zaštitu od respiratornog sincicijskog virusa, poznatijeg pod kraticom RSV. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 49.650 eura bez PDV-a, a postupak je podijeljen u dvije grupe. Riječ je o pripravcima namijenjenima prevenciji infekcija koje osobito u najmlađoj životnoj dobi mogu izazvati ozbiljne probleme s dišnim sustavom.

Natječaj je objavljen 17. studenoga 2026. godine, a rok za dostavu ponuda određen je za 25. studenoga u 8.15 sati. Predviđeno razdoblje nabave iznosi 12 mjeseci, a isporuka je planirana u bolničku ljekarnu. Prva grupa procijenjena je na 22.050 eura, a druga na 27.600 eura, pri čemu se u javnom prikazu postupka obje navode pod nazivom RSV cjepivo.

Zašto je RSV posebno opasan za najmlađe?

Respiratorni sincicijski virus jedan je od čestih uzročnika infekcija dišnih putova. Kod starije djece i odraslih često izaziva simptome slične prehladi, ali u novorođenčadi, dojenčadi i osoba s povećanim zdravstvenim rizikom može dovesti do ozbiljnijih komplikacija. Među njima su bronhiolitis i upala pluća, zbog kojih je u težim slučajevima potrebno bolničko liječenje.

Zaštita najmlađih posebno je važna tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, kada se virus intenzivnije širi. Upravo zato prevencija RSV infekcija posljednjih godina dobiva sve veću pozornost u europskim zdravstvenim sustavima. Razvoj novih mogućnosti zaštite omogućio je da se rizik od teške bolesti smanjuje ne samo kod najugroženije djece nego i u široj populaciji novorođenčadi.

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Posebno je važno da je Ministarstvo zdravstva 22. rujna 2026. godine najavilo proširenje programa imunizacije protiv RSV-a. Prema novom modelu, zaštita je namijenjena novorođenčadi koja ulazi u svoju prvu RSV sezonu, a troškove pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Time je napravljen pomak u odnosu na raniju praksu, u kojoj je preventivna primjena određenih pripravaka bila prvenstveno usmjerena na djecu s povećanim zdravstvenim rizikom.

Važno je pritom razlikovati dvije vrste zaštite. Za novorođenčad i dojenčad koriste se dugodjelujuća monoklonska protutijela, koja djetetu pružaju gotovu zaštitu tijekom određene sezone. Cjepiva protiv RSV-a, s druge strane, mogu se primjenjivati trudnicama radi zaštite djece u prvim mjesecima života te određenim skupinama odraslih osoba, sukladno odobrenim indikacijama i preporukama.

Što je točno obuhvaćeno šibenskom nabavom?

U javno dostupnom sažetku postupka dvije grupe označene su nazivom RSV cjepivo, ali iz tog podatka nije moguće pouzdano zaključiti koji se točno pripravci i u kojim količinama nabavljaju. To je osobito važno jer cjepiva i monoklonska protutijela imaju različite načine djelovanja, indikacije i skupine kojima su namijenjeni. Za precizno tumačenje nabave potrebno je pregledati potpune tehničke specifikacije ili dobiti potvrdu bolnice.

Za sada je potvrđeno da šibenska bolnica planira osigurati pripravke za RSV seroprofilaksu kroz postupak procijenjen na gotovo 50 tisuća eura. Koliki će broj doza biti nabavljen i koje će skupine pacijenata biti obuhvaćene, ovisit će o vrsti i količinama odabranih proizvoda. U godini kada Hrvatska proširuje dostupnost preventivne zaštite, upravo su to informacije koje će biti posebno važne roditeljima i zdravstvenim djelatnicima.