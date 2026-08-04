Šibenik već gori: Kafići krcati, ori se Thompson, a prava ludnica tek stiže na Šubićevac

Dok se šibenski Šubićevac polako puni, jedna od točaka okupljanja prije večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona su i kafići u Docu. Puni su, terasa gotovo da nema slobodnog mjesta, a ljudi uz piće čekaju odlazak prema stadionu, piše Šibenik IN.

Odjekuje i pjesma, ali ne se samo Thompson, sa istim žarom pjevaju se i druge domoljubne pjesme koje su obilježile protekla desetljeća, pa se atmosfera iz sata u sat sve više zahuktava.

Među okupljenima su sve generacije. Pa, ako je suditi po atmosferi u Docu, zagrijavanje za koncert već je odavno počelo, a prava gužva prema Šubićevcu tek se očekuje u narednim satima.

Podsjetimo, Thompson će večeras održati veliki koncert na šibenskom Šubićevcu, a za nekoliko dana će biti novi koncert u Imotskom.