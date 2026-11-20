Područna škola Ražine u Šibeniku trebala bi doživjeti potpunu preobrazbu, a planirani zahvat znatno je veći od uobičajene obnove školskih prostora. Grad Šibenik provodi postupak javne nabave koji obuhvaća uklanjanje postojeće školske zgrade i izgradnju potpuno nove škole sa sportskom dvoranom. Procijenjena vrijednost radova iznosi 8.064.149,27 eura bez PDV-a, odnosno približno 10,08 milijuna eura s PDV-om.

Umjesto stare zgrade potpuno nova škola

Prema objavljenoj dokumentaciji, projekt se provodi radi stvaranja uvjeta za jednosmjenski rad škole, što je jedan od važnih ciljeva promjena u hrvatskom obrazovnom sustavu. Predviđeni radovi obuhvaćaju uklanjanje sadašnjeg školskog objekta, izgradnju nove školske zgrade, gradnju sportske dvorane te uređenje vanjskog prostora. Time se planira funkcionalno zaokružiti školski kompleks i osigurati uvjete za kvalitetniju organizaciju nastave.

Posebno je značajna izgradnja sportske dvorane, koja bi trebala unaprijediti uvjete za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Uz učionice i ostale školske sadržaje, upravo su odgovarajući sportski prostori važan dio suvremenih obrazovnih objekata. Točan budući broj učionica i kapacitet dvorane potrebno je iščitati iz detaljne projektne dokumentacije.

Radovi bi trebali trajati 20 mjeseci

Prema podacima iz javne nabave, predviđeno trajanje izvođenja radova iznosi 20 mjeseci od početka ugovornih obveza. Projekt je povezan s financiranjem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno mehanizma kojim se podupiru ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Riječ je o jednom od značajnijih planiranih zahvata u osnovnoškolske objekte na području Šibenika.

Natječaj za izvođača radova objavljen je početkom studenoga, a rok za dostavu ponuda određen je za 30. studenoga 2026. godine. U postupku je već bilo izmjena povezanih s potrebom odgovaranja na velik broj upita zainteresiranih gospodarskih subjekata o projektnoj dokumentaciji i troškovnicima. To pokazuje složenost zahvata, koji uključuje više građevinskih i instalacijskih cjelina.

Ključno pitanje: gdje će učenici tijekom gradnje

Budući da projekt predviđa uklanjanje postojeće škole, jedno od najvažnijih pitanja za roditelje jest gdje će djeca pohađati nastavu tijekom izvođenja radova. U dostupnoj objavi javne nabave nije precizirano kako će biti organizirana privremena nastava niti hoće li učenici morati putovati u druge školske objekte. Te će informacije biti posebno važne prije stvarnog početka rušenja.

Za sada je riječ o postupku odabira izvođača, a ne o potvrđenom datumu početka građevinskih radova. Nakon završetka nabave i ispunjenja potrebnih preduvjeta moći će se preciznije govoriti o dinamici gradnje i završetku projekta. Nova škola u Ražinama trebala bi dugoročno poboljšati obrazovne uvjete u ovom dijelu Šibenika.