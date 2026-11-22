Komunalna naknada u Šibeniku od sljedeće godine bit će veća, i to za gotovo trećinu. Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 20. studenoga izglasalo povećanje vrijednosti boda komunalne naknade s dosadašnjih 1,114872 eura na 1,44 eura po četvornome metru godišnje. Odluka je usvojena s 11 glasova za i sedam protiv, čime je završena procedura koja je prethodnih dana izazivala dosta pažnje i političkih prijepora.

U odnosu na prethodna izvješća, ključna novost sada je da više nije riječ samo o prijedlogu, nego o službeno donesenoj odluci. Nova vrijednost boda primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine, pa će građani i poduzetnici već u sljedećoj godini osjetiti posljedice ove promjene. Iako brojke same po sebi djeluju suho, riječ je o odluci koja može imati konkretan utjecaj na kućne i poslovne proračune.

Vrijednost boda raste za oko 29 posto

Povećanje s 1,114872 na 1,44 eura znači rast od približno 29,16 posto. To je ujedno i razlog zbog kojeg je odluka izazvala veliko zanimanje javnosti, ali i oporbene kritike. Međutim, važno je naglasiti da povećanje vrijednosti boda ne znači automatski da će svima račun porasti za isti broj eura.

Konačni iznos koji pojedini obveznik plaća ovisi i o drugim elementima, uključujući površinu nekretnine, njezinu namjenu i pripadajuće koeficijente. Zbog toga nije korektno paušalno zaključiti da će sva kućanstva ili svi poslovni subjekti imati identično povećanje računa. Upravo zato bilo bi korisno da Grad objavi konkretne simulacije za tipične stanove i poslovne prostore u različitim zonama grada.

Grad računa na više od dva milijuna eura dodatnih prihoda

Prema projekcijama gradske uprave, prihod od komunalne naknade trebao bi porasti s oko 5,74 milijuna eura ostvarenih 2025. godine na približno 7,81 milijun eura planiranih za 2027.. To je razlika od oko 2,07 milijuna eura, a taj bi dodatni novac trebao biti usmjeren na financiranje komunalnih potreba. U teoriji, takav rast prihoda znači i veću mogućnost ulaganja u održavanje i uređenje gradske infrastrukture.

Ipak, rast prihoda gotovo uvijek povlači i pitanje opravdanosti. Građani s pravom očekuju da veći nameti budu povezani s vidljivim poboljšanjima u kvaliteti javnih usluga i prostora. Zato će, uz samu odluku, vrlo važna biti i komunikacija o tome na što će se konkretno trošiti dodatno prikupljeni novac.

Rasprava se pretvorila i u politički sukob

Dio oporbenih vijećnika kritizirao je način na koji je točka o povećanju komunalne naknade uvrštena u dnevni red. Prema njihovim tvrdnjama, materijali su dostavljeni relativno kasno, a rasprava nije bila dovoljno kvalitetno pripremljena. Predsjednik Gradskog vijeća Dragan Zlatović obrazložio je postupanje rokovima za donošenje odluke, no oporba je tvrdila da je procedura mogla i morala biti transparentnija.

Tijekom rasprave otvoreno je i pitanje socijalnih oslobođenja. Vijećnica Maja Šintić ukazala je na potrebu jasnog definiranja tko može biti oslobođen plaćanja, dok je pročelnik Joško Jurić naveo da se priprema nova odluka koja bi trebala urediti te uvjete. Upravo će to biti jedna od važnijih tema u narednom razdoblju, jer se iza povećanja naknade odmah otvara i pitanje zaštite najugroženijih građana.