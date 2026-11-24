Ministar obrane Ivan Anušić imenovao je u petak 24-godišnju Ninu Mikulandru iz Šibenika za posebnu savjetnicu u svojem kabinetu za bruto plaću od gotovo 2800 eura. Inače, Mikulandra je potpredsjednica županijske Mladeži HDZ-a i članica Savjeta mladih Šibensko-kninske županije, u kojoj je na vlasti koalicija predvođena HDZ-om, piše Index.

Na natječaju za savjetničko mjesto, objavljenom 16. listopada, tražena je samo odgovarajuća diploma iz područja društvenih znanosti. Nisu bili propisani minimalno radno iskustvo, iskustvo u obrambenom sustavu, poznavanje sigurnosne politike ni rad u državnoj upravi, pa čak ni poznavanje stranih jezika.

Ako je suditi prema rezultatima natječaja, ministar Anušić pronašao je u Nini Mikulandri osobu koja će obavljati "poslove podrške koji se odnose na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova".

"Osoba ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva obrane"

U natječaju još stoji da "osoba na radnom mjestu iz ovog Oglasa nije državni službenik, ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva obrane te se na nju ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika".

Za oglašeno mjesto konkuriralo je devet kandidata koji su ispunjavali uvjete. Ministarstvo obrane objavilo je samo njihove inicijale i pozvalo ih 11. studenoga na razgovor. Devet dana kasnije ministar Anušić potpisao je odluku o imenovanju Nine Mikulandre posebnom savjetnicom u kabinetu ministra na određeno vrijeme, najdulje do isteka ministrova mandata, piše Index.

U skladu s uvjetima natječaja Mikulandra ima pravo na "osnovnu plaću koja se utvrđuje kao umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta koji iznosi 2,70 i osnovice za obračun plaće, uz pravo na dodatak za radni staž u visini od 0,5% osnovne plaće za svaku navršenu godinu radnog staža" te pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojeg je prije bila zaposlena na neodređeno vrijeme.

Riječ je, dakle, o bruto plaći od 2794,50 eura, bez dodatka za radni staž od 0,5 posto za svaku navršenu godinu. Pod pretpostavkom da mlada savjetnica ima prebivalište u Zagrebu, da nema djece ni dodatnih poreznih olakšica te nema dodatka za radni staž, primat će mjesečno oko 1850 eura neto. Ostane li prijavljena u Šibeniku, primat će oko 1910 eura neto. Početne plaće.

Mikulandra aktivna u Mladeži HDZ-a i Savjetu mladih u Šibeniku

Imenovanje se temelji na članku 47. stavku 3. Zakona o sustavu državne uprave. Povjerenstvo koje imenuje ministar poziva kandidate na razgovor radi utvrđivanja kompetencija, razloga i motivacije, dok konačnu odluku donosi sam ministar.

Mikulandra je ove godine diplomirala na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti s temom diplomskog rada "Transformacija stranačkog vodstva u suvremenim demokracijama: između krize reprezentacije i uspona populizma", a nekoliko mjeseci kasnije dobila je mjesto u Anušićevom kabinetu.

Nova savjetnica ministra dolazi iz Šibenika, a 28. listopada ove godine navršila je 24 godine. U ranijem sazivu vodstva županijske Mladeži HDZ-a bila je tajnica, a na izbornoj skupštini 27. studenoga 2025. izabrana je za jednu od četvero potpredsjednika Mladeži HDZ-a Šibensko-kninske županije.

Osim toga, Županijska skupština je 2. listopada 2025. izabrala Mikulandru za članicu Savjeta mladih Šibensko-kninske županije. Dobila je svih 18 glasova vijećnika koji su sudjelovali u tom glasanju. Kako i priliči, Mikulandra ima nekoliko fotografija s predsjednikom HDZ-a i premijerom Andrejom Plenkovićem.

Ministra i savjetnicu osim HDZ-a veže i kickboxing

Zanimljivo, iza njezine kandidature ne stoji HDZ, nego Kickboxing klub Dalmatino iz Šibenika.

Možda nije nevažno napomenuti da se i ministar Anušić aktivno bavio kickboxingom te kasnije djelovao i kao trener i dužnosnik. Prema službenoj biografiji objavljenoj na stranicama Ministarstva obrane, od 2002. do 2005. godine bio je predsjednik i trener Kickboxing kluba Antunovac, u mjestu nedaleko od Osijeka.

Anušić je u intervjuu za Večernji list 2017. godine ispričao da se vođenju kickboxing kluba posvetio nakon izlaska iz vojske, a prije ulaska u politiku. Prema njegovim riječima, u klubu je treniralo 40 djece i 18 seniorskih boraca.

Anušić je bio i jedan od osnivača Kickboxing kluba Antunovac, koji je službeno registriran 28. rujna 2004. godine. Prema podacima iz Registra udruga, obnašao je dužnost predsjednika. Klub je prestao postojati u ožujku 2020. godine, ali Anušićeva povezanost s ovim sportom nije time i završila.

Nakon što je postao ministar, Anušić je nastavio sudjelovati u događanjima povezanima s kickboxingom. U studenome 2024. dodijelio je priznanja pripadnicima Hrvatske vojske Toniju Ćatipoviću i Antoniji Zec za njihove uspjehe na Europskom prvenstvu u kickboxingu, a u travnju 2025. otvorio je Prvenstvo Hrvatske u disciplini kick light u Osijeku.

MORH: Ona je dobitnica dviju dekanovih nagrada s prosjekom ocjena 5,0

U odgovoru MORH-a koji je naknadno stigao na Indexov upit navodi se da je Nina Mikulandra ispunila jedini propisani uvjet oglasa, završen diplomski studij iz područja društvenih znanosti, te da je na intervjuu na kojem su se procjenjivale kompetencije i motivacija kandidata bila najbolja.

Imenovanje u MORH-u obrazlažu i njenim uspjehom na fakultetu.

"Nina Mikulandra magistra je politologije s najvećom pohvalom (summa cum laude). Dobitnica je dviju dekanovih nagrada i to za najbolju studenticu diplomskog studija Politologije u akademskoj godini 2025./2026. s prosjekom ocjena 5,00 kao i za najbolju studenticu četvrte godine prijediplomskog studija Politologije u akademskoj godini 2024./2025., također s prosjekom ocjena 5,00", stoji u odgovoru.

Dodaju da Mikulandra trenutačno pohađa poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske. što je, kako ističu, i njeno područje interesa.

Iz MORH-a kažu da će, "s obzirom na njezino akademsko zvanje, izvrsne rezultate tijekom studiranja, zbog čega je i dobitnica dviju dekanovih nagrada, kao i na područje interesa koje je iskazala tijekom studiranja", njezini poslovi obuhvaćati "podršku ministru i pružanje pomoći u provedbi utvrđene politike Vlade Republike Hrvatske".

Naglašavaju da je riječ o poslu na određeno vrijeme, najdulje do kraja Anušićeva ministarskog mandata, te da Mikulandra nema status državne službenice. Posebne savjetnike na temelju provedenog oglasa imenuje ministar svojom odlukom, dok su radno mjesto, koeficijent za obračun plaće, platni razred i uvjeti za radno mjesto propisani uredbom, zaključuju iz MORH-a.

Index navodi da su pokušali kontaktirati i samu Mikulandru, no do nje nisu uspjeli doći.