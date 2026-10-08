Šibenčanin prodavao izvanbrodski motor, a onda mu se javio "kupac": Jedan klik koštao ga je 300 eura!

Policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu kaznenog djela računalne prijevare na štetu 52-godišnjaka koji je pokušavao prodati izvanbrodski motor putem interneta.

Sve je počelo u utorak, 6. listopada 2026. godine, kada je muškarac na internetskom oglasniku objavio oglas za prodaju motora. Nedugo zatim putem mobilne aplikacije javila mu se osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac.

Poslao mu potvrdu o uplati i poveznicu

Navodni kupac tvrdio je da je već uplatio dogovoreni iznos za motor te je prodavatelju poslao potvrdu o uplati. Također mu je rekao da je organizirao preuzimanje i dostavu putem dostavne službe.

Kako bi transakcija navodno bila dovršena, poslao mu je i internetsku poveznicu. Ne sluteći da je riječ o prijevari, 52-godišnjak je otvorio poveznicu i ondje upisao svoje bankovne podatke.

Ubrzo je uslijedio neugodan šok.

Provjerom bankovnog računa muškarac je otkrio da mu je, umjesto očekivane uplate za prodani motor, s računa skinuto oko 300 eura.

Shvativši da je prevaren, slučaj je prijavio policiji.

Policija upozorava: Ne nasjedajte na ovakve poruke!

Iz Policijske uprave šibensko-kninske ponovno upozoravaju građane na opasnosti internetskih prijevara, osobito prilikom kupnje i prodaje putem oglasnika.

Nikada ne otvarajte sumnjive poveznice koje vam šalju nepoznate osobe i ne upisujte podatke svojih bankovnih kartica na neprovjerene stranice.

Posebno je važno ne otkrivati broj kartice, datum isteka valjanosti, CVV/CVC sigurnosni broj ni jednokratne kodove za potvrdu plaćanja.

Građani dodatne informacije o zaštiti od internetskih prijevara mogu pronaći na stranici Web heroj – Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba.

Policija podsjeća da je za primitak uplate na bankovni račun u pravilu dovoljan IBAN te da kupcu nije potrebno otkrivati sigurnosne podatke bankovne kartice.