Šibenčanin (83) upoznao ženu preko interneta: Rekla da je zapela na granici i zatražila još, vjerovali ili ne, 11.000 eura!

Umjesto ljubavi i poznanstva, 83-godišnji muškarac sa šibenskog područja doživio je veliko razočaranje i ostao bez gotovo 6.000 eura. Ženskoj osobi koju je upoznao putem društvene mreže u nekoliko je navrata slao novac, a tek nakon što je zatražila dodatnih 11.000 eura, posumnjao je da je riječ o prijevari.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, sve je počelo tijekom rujna 2026. godine, kada je 83-godišnjak putem aplikacije na društvenoj mreži stupio u kontakt sa ženskom osobom.

Nakon određenog vremena provedenog u dopisivanju, žena je stekla njegovo povjerenje te mu se požalila na financijske poteškoće. Zatražila je pomoć, a muškarac joj je odlučio izaći ususret.

U tri odvojene uplate poslao joj je ukupno 5.912 eura.

Tvrdila da je zapela na granici i tražila još 11.000 eura

No zahtjevi za novcem tu nisu završili. Ženska osoba ponovno je kontaktirala 83-godišnjaka, ovoga puta s pričom da se nalazi na državnoj granici i da ne može ući u Hrvatsku dok ne podmiri dug.

Za rješavanje navodnog problema tražila je dodatnih 11.000 eura.

Upravo je taj zahtjev kod muškarca izazvao sumnju. Shvatio je da bi mogao biti žrtva prijevare te je cijeli slučaj prijavio policiji.

Policija traga za počiniteljem

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik provode izvide kako bi utvrdili identitet osobe koja stoji iza prijevare.

Protiv zasad nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Iz policije ponovno upozoravaju građane na opasnosti internetskih poznanstava, osobito kada osobe koje su upoznali na društvenim mrežama počnu tražiti novac.

Prevaranti se često služe izmišljenim životnim problemima, financijskim poteškoćama, pa čak i iskazivanjem ljubavi kako bi zadobili povjerenje žrtava.

Policija savjetuje građanima da ne uplaćuju novac osobama čiji identitet nisu pouzdano provjerili, bez obzira na to koliko uvjerljivo zvučala njihova priča.