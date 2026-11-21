Građani Šibenika od početka 2027. godine mogli bi plaćati gotovo 30 posto veću komunalnu naknadu, ako Gradsko vijeće prihvati prijedlog nove vrijednosti boda. Gradska uprava predlaže povećanje s dosadašnjih 1,114872 na 1,44 eura po četvornom metru godišnje, što predstavlja rast od 29,16 posto. Prijedlog je uvršten kao dopuna dnevnog reda 9. sjednice Gradskog vijeća, zakazane za danas, 20. studenoga, s početkom u 9 sati, a konačan ishod glasovanja u trenutku pripreme ovog teksta nije potvrđen.

Koliko bi građani plaćali više

Povećanje vrijednosti boda izravno utječe na izračun komunalne naknade, ali konačni iznos računa ovisi i o drugim propisanim koeficijentima. Za ilustraciju, stan površine 70 četvornih metara u prvoj zoni, uz odgovarajuće obračunske koeficijente, prema ranije objavljenom primjeru plaćao bi 78,04 eura godišnje, dok bi nakon povećanja račun iznosio 100,80 eura. To je rast od 22,76 eura godišnje, a za stanove veće površine apsolutni iznos povećanja bio bi veći ako su ostali obračunski uvjeti jednaki.

Gradska uprava prijedlog obrazlaže povećanjem troškova održavanja komunalne infrastrukture, rastom cijena materijala i usluga te potrebom za osiguravanjem stabilnijih prihoda. Tijekom javnog savjetovanja zatraženo je detaljnije objašnjenje planiranog povećanja, pa je Grad naknadno dopunio financijske pokazatelje. Unatoč primjedbama dijela građana, predložena vrijednost boda nije promijenjena.

Grad očekuje više od dva milijuna eura dodatnih prihoda

Prema podacima iz obrazloženja prijedloga, Šibenik je tijekom 2025. godine od komunalne naknade uprihodio približno 5,74 milijuna eura. Za 2027. planira se prihod od 7,81 milijun eura, što je približno 2,07 milijuna eura više u odnosu na ostvarenje iz 2025. godine. Riječ je o usporedbi ukupnih gradskih prihoda, pa se razlika ne može automatski tumačiti kao jednak postotak povećanja računa za svakog obveznika.

Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, uključujući javne površine, prometnice, odvodnju oborinskih voda, rasvjetu i druge komunalne sadržaje. Za održavanje komunalne infrastrukture u 2027. godini planirano je oko 6,51 milijun eura, dok se dio prihoda od komunalne naknade usmjerava i u druge zakonom dopuštene komunalne namjene. Upravo je raspodjela dodatno prikupljenog novca jedno od pitanja koje je otvoreno tijekom savjetovanja.

Žaborić upozorava na nedostatak infrastrukture

Posebno oštre primjedbe uputila je Udruga Za Žaborić, koja smatra da nije opravdano povećavati komunalna davanja bez prethodne analize stvarne razine opremljenosti pojedinih naselja. Udruga upozorava na nedostatke kanalizacijske i odvodne mreže, nedovoljno uređene ceste i nogostupe te probleme s javnom rasvjetom i komunalnim sadržajima. Njihova je osnovna primjedba da građani područja s nedovoljno razvijenom infrastrukturom ne bi smjeli biti dodatno financijski opterećeni bez jasnog prikaza budućih ulaganja.

Iz udruge su zatražili odgodu povećanja, preispitivanje koeficijenata zona i godišnje javno izvještavanje o prikupljenim prihodima i ulaganjima po mjesnim odborima. Grad nije prihvatio te zahtjeve, uz obrazloženje da komunalna naknada nije izravna cijena usluge u određenoj ulici, nego javno davanje namijenjeno financiranju potreba grada u cjelini. Gradska uprava također navodi da se razlike među naseljima već uzimaju u obzir kroz postojeće koeficijente zona.

Odluka bi se trebala primjenjivati od 1. siječnja 2027.

Današnja sjednica Gradskog vijeća važna je jer bi prihvaćanje prijedloga značilo novu vrijednost boda komunalne naknade već od 1. siječnja 2027. godine. Međutim, dok odluka ne bude izglasana i službeno potvrđena, povećanje ostaje prijedlog gradske uprave. Građani zato trebaju razlikovati najavljenu promjenu od konačno usvojene odluke.

Rasprava o komunalnoj naknadi otvara i šire pitanje odnosa između gradskih davanja i kvalitete infrastrukture koju stanovnici dobivaju. Dok Grad upozorava na povećane troškove održavanja, građani pojedinih naselja traže jasnije pokazatelje ulaganja i ravnomjerniju raspodjelu sredstava. Upravo će način trošenja budućih prihoda biti jedan od ključnih pokazatelja opravdanosti predloženog povećanja.