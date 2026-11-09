Šibenčani u knjizi žalosti već ostavljaju posljednje poruke svom Miši

Šibenik se oprašta od svog legendarnog pjevača Mate Miše Kovača. U atriju Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku danas, u ponedjeljak 9. studenoga, otvorena je knjiga žalosti u koju se građani mogu upisati i na taj način odati posljednju počast jednom od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe.

Knjiga žalosti otvorena je u 10 sati, a Šibenčani imaju priliku oprostiti se od glazbenika čije su pjesme, prepoznatljiv glas i osebujna osobnost obilježili brojne generacije.

Mišo Kovač ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni, a posebno mjesto zauzima u srcima svojih sugrađana, za koje je bio i ostao jedan od najvećih simbola Šibenika.

Knjiga žalosti bit će predana obitelji

Knjiga žalosti bit će predana Mišinoj obitelji tijekom komemoracije koja će se održati u srijedu, 11. studenoga, u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, s početkom u 12 sati.

Podsjetimo, Mate Mišo Kovač preminuo je 31. listopada u 86. godini života.

Njegov odlazak označio je kraj jedne velike glazbene ere, ali njegove pjesme i uspomena na njega nastavit će živjeti među generacijama koje su uz njih odrastale.