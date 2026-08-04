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Šibenčani nanjušili veliku zaradu prije Thompsona: Privatna dvorišta pretvorili u kafiće

Piće se prodaje na svakom korak

Uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, dok se tisuće posjetitelja okupljaju uoči početka koncerta, brojni stanari privremeno su registrirali obrte ili j.d.o.o.-e te u svojim dvorištima postavili montažne štandove na kojima prodaju piće, piše Šibenik IN.

Fotografije takvih improviziranih štandova poslala nam je čitateljica koja je prizore snimila u Ulici Đure Đakovića, gdje su dvorišta pretvorena u privremene ugostiteljske punktove.

Večerašnji koncert jedan je od najvećih događaja ovog ljeta u Šibeniku, a osim organizatora, od povećanog broja gostiju koristi očekuju i brojni građani koji su pronašli način kako iskoristiti veliku koncentraciju ljudi oko Šubićevca prije početka koncerta, ali i nakon njegova završetka, kada će se publika razilaziti prema parkiralištima i daljnjima zabavama.

 

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