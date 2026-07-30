Show usred bijela dana u Dalmaciji: Policajci "dami" naredili da izađe iz vozila i iznese stvari, a onda je napravila scenu

U zatvor je predana 28-godišnjakinja protiv koje su policijski službenici postupali 29. srpnja 2026. godine oko 14 sati u Makarskoj.

Tijekom policijske kontrole 28-godišnjakinja je odbila testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i liječnički pregled kojim bi se utvrdilo upravlja li vozilom pod utjecajem opojnih sredstava.

Nakon što joj je rečeno da iz vozila iznese i odloži svoje stvari, počela je vikom i galamom narušavati javni red i mir. U jednom trenutku iz vozila je uzela bocu alkoholnog pića te je bacila na pod.

Policijski službenici prema njoj su uporabili sredstva prisile, nakon čega je prestala s narušavanjem reda i mira. Uhićena je i dovedena u policijsku postaju, a potom privedena na sud.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja jer je riječ o osobi koja je već ranije kažnjavana zbog prometnih prekršaja, među kojima su tri slučaja odbijanja testiranja na droge i upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Policija je ocijenila kako se radi o svjesnoj i ustrajnoj počiniteljici teških prometnih prekršaja.

Predloženo je izricanje kazne zatvora u trajanju od 15 dana, novčane kazne te zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od godinu dana.

Sud je prihvatio prijedlog te joj odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega su je policijski službenici predali u zatvor.