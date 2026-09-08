SHOW U AVIONU Hrvatski tamburaši dobili pozdrav od pilota, evo kako su mu uzvratili

Putnici na letu Croatia Airlinesa za Bruxelles doživjeli su nesvakidašnji glazbeni trenutak. Među njima se našlo više od stotinu članova orkestra Hrvatske tamburaške rapsodije, a atmosfera u kabini ubrzo se pretvorila u pravi mali koncert.

Sve je počelo nakon što je pilot preko razglasa posebno pozdravio tamburaše koji su putovali prema Bruxellesu, gdje ih očekuje nastup u Europskom parlamentu.

„Na današnjem letu posebno pozdravljamo članove orkestra Hrvatske tamburaške rapsodije, koji okuplja više od stotinu tamburaša iz Slavonije i, kako s ponosom ističu, najveći je i najbolji tamburaški orkestar na svijetu. Večeras će nastupiti u Europskom parlamentu i predstaviti bogatstvo hrvatske glazbene i kulturne baštine“, poručio je pilot.

Zaželio im je dobrodošlicu te dodao: „Neka se večeras zvuk Hrvatske čuje u srcu Europe.“

Tamburaši uzvratili bećarcem

Pilotove riječi putnici su nagradili velikim pljeskom, no tamburaši nisu ostali samo na tome. Ubrzo su zapjevali bećarac posebno prilagođen svom putovanju prema belgijskoj prijestolnici.

„Croatia leti do Bruxellesa, u njoj pjeva Rapsodija cijela. Slavonijo, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje“, zapjevali su članovi orkestra uglas.

Tako je let prema Bruxellesu, barem nakratko, dobio pravi slavonski štih, uoči njihova nastupa kojim će u Europskom parlamentu predstaviti dio hrvatske glazbene i kulturne baštine.

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