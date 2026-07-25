Sezonski pakao na Jadranu: "Obećali su 1.500 eura, a onda su krenuli odbici, prijetnje i smjene od 14 sati"

Na Facebook stranici "Posao na moru iskustva" objavljeno je upozorenje sezonskog radnika koji tvrdi da je tijekom rada u jednom ugostiteljskom objektu u Novalji doživio niz neugodnosti, od znatno duljeg radnog vremena od dogovorenog do smanjivanja plaće, neplaćenih sati i, kako navodi, svakodnevnog psihičkog pritiska. Autor objave pozvao je ostale radnike da dobro provjere sve uvjete prije odlaska na sezonu, tvrdeći da se stvarna situacija drastično razlikovala od onoga što mu je bilo predstavljeno tijekom telefonskog razgovora.

Umjesto osam sati, radili i do 14 sati?

Prema njegovim tvrdnjama, prije dolaska bilo je dogovoreno da će se raditi osam, a u najvećoj gužvi najviše devet sati dnevno. Međutim, navodi da radnici od početka sezone gotovo nikada nisu radili manje od deset ili jedanaest sati.

Pojedine smjene, tvrdi, trajale su i do 13 ili 14 sati, dok raspored rada nije bio unaprijed jasno definiran. Radnik navodi da bi nakon jutarnje smjene, koja je trajala od ranog jutra do poslijepodneva, ponekad dobio uputu da se iste večeri ponovno vrati na posao. Nakon završetka kasne smjene, tvrdi, od njega se znalo tražiti da već sljedećeg jutra ponovno dođe raditi. Kako navodi u objavi, dodatni sati nisu posebno plaćani, već im je navodno objašnjeno da će se prekovremeni rad "izravnati" tijekom kišnih dana, kada je u objektu bilo manje posla.

Plaća se, tvrdi, mijenjala nakon dolaska

Posebno ozbiljne optužbe odnose se na dogovorenu zaradu. Autor objave tvrdi da mu je telefonski obećana mjesečna plaća od 1.500 eura. Nakon dolaska na sezonu, navodno mu je rečeno da će mjesečno primati 1.300 eura, dok će preostalih 200 eura biti sačuvano i isplaćeno na kraju sezone.

No, neposredno prije prve isplate radnicima je, prema njegovim tvrdnjama, priopćeno da će za nekoliko ljetnih mjeseci dobivati samo 900 eura, dok bi se razlika trebala isplatiti tek nakon završetka sezone. Autor objave sumnja da bi taj novac ikada bio isplaćen te tvrdi da su se prilikom obračuna pojavljivali i brojni dodatni odbici.

Odbici zbog kašnjenja i navodnih manjkova

Radnik tvrdi da su zaposlenicima od plaće odbijani iznosi zbog kašnjenja od nekoliko minuta, kao i zbog navodnih manjkova u prometu. Prema njegovim riječima, prilikom razduživanja blagajne u početku bi bilo rečeno da je sve u redu, ali bi se pri isplati plaće naknadno pojavio minus od stotinjak ili više eura. Također navodi da je većina radnika imala gotovo identične odbitke zbog kašnjenja, što je kod zaposlenika izazvalo dodatnu sumnju u način obračuna.

U objavi se tvrdi da su se zaposlenici često mijenjali te da su pojedini radnici napuštali posao nakon samo desetak dana. Oni koji bi ostali, prema navodima autora, morali su popunjavati smjene kolega koji su otišli, bez dodatne naknade za povećani broj radnih sati. Radnik je opisao i navodno neodgovarajući smještaj, tvrdeći da su dvije odrasle osobe trebale dijeliti bračni krevet, iako su im prije dolaska bili predstavljeni znatno bolji uvjeti.

Optužbe za prijetnje i psihički pritisak

Najteži dio objave odnosi se na tvrdnje o svakodnevnom psihičkom pritisku i prijetnjama. Autor tvrdi da je na pitanja o plaći, radnom vremenu i dogovorenim uvjetima dobivao povišene tonove i prijetnje prijavama institucijama. Navodi i da se radnicima govorilo kako bi mogli dobiti zabranu ulaska u zemlje Europske unije te da će, kao strani državljani, teško dokazati svoju stranu priče. Prema njegovim tvrdnjama, zaposlenici nisu smjeli besplatno popiti ni kavu u objektu, a navodno im nije bilo dopušteno ni puniti mobilne telefone jer se time "troši previše struje".

Objavom želi upozoriti buduće sezonce

Autor je na kraju poručio da objavu nije napisao radi osvete, već kako bi spriječio druge radnike da se nađu u sličnoj situaciji.

Pozvao je i sve koji su ranije radili na istom mjestu da u komentarima podijele svoja iskustva. Važno je naglasiti da su sve navedene informacije tvrdnje iznesene u objavi na Facebook stranici "Posao na moru iskustva" te da zasad nisu neovisno potvrđene. Druga strana u objavi nije iznijela svoje viđenje događaja.