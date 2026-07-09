Sezona krenula snažno: U Hrvatsku stiglo više turista nego lani, evo gdje su najviše noćili

Hrvatska je u svibnju 2026. ostvarila rast turističkog prometa. U komercijalnim smještajnim objektima zabilježeno je 2,0 milijuna dolazaka i 6,7 milijuna noćenja turista, što je u odnosu na svibanj 2025. povećanje od 9,1 posto u dolascima i 14,9 posto u noćenjima, izvijestio je DZS.

Od ukupno ostvarenih noćenja domaći turisti ostvarili su 11,1 posto, dok su strani turisti ostvarili 88,9 posto svih noćenja.

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Domaći turisti ostvarili su 330 tisuća dolazaka i 750 tisuća noćenja, što je 0,7 posto manje dolazaka, ali 0,3 posto više noćenja nego u svibnju prošle godine. Strani turisti ostvarili su 1,7 milijuna dolazaka i 6,0 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 11,3 posto u dolascima i 17,0 posto u noćenjima.

Nijemci prednjače među stranim turistima

Najviše noćenja stranih turista u svibnju 2026. ostvarili su turisti iz Njemačke. Zabilježili su ukupno 1,9 milijuna noćenja, što čini 32,3 posto svih noćenja stranih turista. U odnosu na svibanj 2025. njihova su noćenja porasla za 89,8 posto.

Njemački turisti najviše su noćili u Istarskoj županiji, gdje su ostvarili 988 tisuća noćenja. Slijede Primorsko-goranska županija s 342 tisuće noćenja, Splitsko-dalmatinska županija sa 194 tisuće te Zadarska županija sa 180 tisuća noćenja.

Nakon turista iz Njemačke, najveći udio u noćenjima stranih turista ostvarili su gosti iz Austrije (10,2 posto), Ujedinjene Kraljevine (7,5 posto), Slovenije (6,4 posto), Poljske (5,5 posto), SAD-a (5,0 posto) i Italije (3,4 posto).

Najviše noćenja u apartmanima i kućama za odmor

Turisti su u svibnju 2026. najviše noćenja ostvarili u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor – ukupno 2,3 milijuna noćenja, što čini 33,4 posto svih ostvarenih noćenja.

U toj je vrsti smještaja zabilježen rast od 19,8 posto u odnosu na svibanj 2025. godine, čime su apartmani i kuće za odmor pretekli hotele koji su ranije bili vodeća vrsta smještaja.

Hoteli su ostvarili 2,2 milijuna noćenja, odnosno 32,8 posto ukupnog broja noćenja turista, što je rast od 4,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Istra vodeća županija po broju noćenja

Najviše noćenja turista u svibnju 2026. ostvareno je u Istarskoj županiji – 2,3 milijuna, odnosno 34,1 posto ukupnih noćenja u Hrvatskoj. U odnosu na svibanj 2025. broj noćenja u Istri povećan je za 26,1 posto.

Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 1,2 milijuna noćenja, odnosno 17,2 posto ukupnih noćenja, te Primorsko-goranska županija s 941 tisućom noćenja, odnosno 14,0 posto.

Dubrovnik najtraženiji među stranim turistima

Među domaćim turistima najtraženija destinacija u svibnju 2026. bio je Grad Zagreb s 51 tisućom noćenja. Slijede Rovinj s 34 tisuće, Poreč s 31 tisućom te Umag, Zadar i Mali Lošinj s po 27 tisuća noćenja.

Stranim turistima najprivlačniji je bio Dubrovnik s 499 tisuća noćenja. Slijede Rovinj s 366 tisuća, Split s 297 tisuća, Poreč s 284 tisuće te Grad Zagreb s 228 tisuća noćenja.

U prvih pet mjeseci rast turističkog prometa

U prvih pet mjeseci 2026. godine u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 4,3 milijuna dolazaka i 12,5 milijuna noćenja turista.

U odnosu na isto razdoblje 2025. godine broj dolazaka povećan je za 6,2 posto, a broj noćenja za 8,6 posto.

Domaći turisti ostvarili su 1,1 milijun dolazaka i 2,3 milijuna noćenja, što je rast dolazaka od 7,0 posto i noćenja od 5,7 posto. Strani turisti ostvarili su 3,2 milijuna dolazaka i 10,2 milijuna noćenja, uz rast dolazaka od 5,9 posto i noćenja od 9,3 posto.