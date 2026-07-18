Sezona je loša? Hm... Pogledajte kako danas izgleda centar Splita

Društvene mreže posljednjih su tjedana pune objava u kojima se tvrdi da je ovogodišnja turistička sezona podbacila. Fotografije praznijih ulica i terasa potaknule su brojne rasprave, a dio ugostitelja u Splitu kaže da im je promet slabiji nego prošle godine.

S druge strane, službeni podaci sustava eVisitor zasad ne pokazuju pad turističkog prometa. Prema podacima Ministarstva turizma i sporta, u Hrvatskoj je od početka godine do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je na razini rezultata iz istog razdoblja prošle godine.

Kako bismo vidjeli kakva je situacija na terenu, prijepodne smo prošetali središtem Splita. Obišli smo Rivu, Marmontovu ulicu, Peristil i okolne gradske ulice te zabilježili prizore iz centra grada.

Fotografije i video koje smo snimili najbolje pokazuju kakva je atmosfera u špici turističke sezone. Jesu li tvrdnje o slabijoj sezoni opravdane ili je riječ tek o dojmu, procijenite sami.