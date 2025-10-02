Šezdeseta godišnjica mature: Ponovni susret generacije Učiteljske škole „Marko Marulić“

Prije 60 godina maturirali su polaznici 5.a i 5.b razreda Učiteljske škole „Marko Marulić“ u Splitu, pod vodstvom profesorice Danice Pivac i profesora Željka Pivca. Bila je to posljednja generacija ove škole.

Ove godine bivši maturanti ponovno su se okupili, i to u splitskom hotelu Consul, kako bi radosno obilježili jubilarnu šezdesetu obljetnicu svoje mature i prisjetili se nezaboravnih školskih dana. Zajedno s razrednicom prof. Danicom Pivac minutom šutnje odali su počast preminulim kolegama i profesorima, kao i svim hrvatskim braniteljima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na svečanosti su se okupili:

5.a razred: Pava Blajić Breko, Majda Bojanić Tabak, Kata Filipović Semeš, Nelka Garmaz Džaja, Vasja Gugić Jurić, Marija Jurišić Nikolić, Branka Kopecki Lončar, Dubravka Marinović Borić, Marija Proso Kružičević, Ivčica Žuvela Dragojević, Mladen Tabak, Zdravko Žarković.

5.b razred: Ivka Babaja Buljubašić, Jure Kapetanović, Mirjana Kapov Bralić, Venera Kokić Jelavić, Marija Raos Sviličić, Rosa Sorić Mihovilović, Ljubica Staničić Perić i Mila Utrobičić Škoko.

Iako danas žive diljem Dalmacije, umirovljeni učitelji nisu propustili priliku ponovno se susresti i družiti s kolegama s kojima su godinama dijelili školske klupe. Još uvijek vrijedni i aktivni, mnogi od njih i danas pomažu svojim unucima i drugoj djeci, prenoseći znanje i iskustvo koje su desetljećima prenosili generacijama učenika.

Sudionici su naglasili kako im ova obljetnica puno znači te izrazili želju da se druženje nastavi i u narednim godinama, uz još veći odaziv kolega.