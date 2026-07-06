Sevid ovog petka čeka kreativna radionica za djecu i velika Ribarska fešta

Marinske ljetne manifestacije 2026. i ove godine donose bogat program za sve generacije, a ljeto u Općini Marina bit će ispunjeno koncertima, glazbenim večerima, tradicionalnim ribarskim feštama, dječjim programima, radionicama, predstavama, kulturnim manifestacijama, sportskim događanjima i turnirima.

Program traje od lipnja do kraja kolovoza, a posjetitelje očekuje više od 40 događanja na području Marine, Vinišća, Sevida na Moru, Poljica i marinskog zaleđa. Turistička zajednica općine Marina poziva mještane, goste i sve posjetitelje da se pridruže ljetnim događanjima i zajedno stvore nezaboravne uspomene. Posebno veselo bit će ovog petka, 10. srpnja, u Sevidu na Moru, gdje su na rasporedu dva događanja namijenjena različitim generacijama. Za najmlađe kreativce priprema se dječja likovna radionica pod vodstvom Likovne udruge Trogir. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 7 do 11 godina, a kroz igru, maštu i različite likovne tehnike mali će sudionici imati priliku razvijati svoju kreativnost i provesti ugodno ljetno druženje u opuštenoj atmosferi.

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Večer u Sevidu nastavlja se u pravom dalmatinskom tonu – Ribarskom feštom. Program počinje u 20 sati, a za dobru zabavu pobrinut će se Miro Boem & Aritmija Band. Posjetitelje očekuje večer glazbe, druženja i ljetnog ugođaja uz more, a ulaz je besplatan. Marinske ljetne manifestacije nastavljaju se i u idućim danima brojnim događanjima diljem općine, pa će Marina i ovoga ljeta biti jedno od onih mjesta u kojima se za svakoga može pronaći nešto – od dječjih programa i kulturnih sadržaja do glazbenih večeri i omiljenih ribarskih fešti.

Cjelokupan program dostupan je na službenim stranicama Turističke zajednice općine Marina.