Severinina pjesma 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') u jednom danu prikupila preko milijun pregleda

Severinina nova pjesma 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'), s kojom je najavila i nadolazeću glazbenu ''trilogiju'', u samo jednom danu od premijere prikupila je preko milijun pregleda na YouTube-u te Severininim društvenim mrežama i streaming platformama.

Pjesma je unutar nekoliko sati ušla i u YouTube trending Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Austrije.

'' 'Bezosjećajna' nisam, mirna sam i sretna, ovo je jedna od pjesama krojenih za mene, proživljena... hvala svima koji je vole i koji se prepoznaju u njoj, to je sad njihova pjesma, a dolaze još dvije pjesme, ne znam kako da ih opišem... Možda kako bi vi rekli - "stara Severina"... Al' ja sve mlađa i mlađa (smijeh)...

Kažu mi da smo ušli jučer u "trendinge" svih zemalja regije… toliko sam pjesama otpjevala koje sam znala odabrati, ali nikad nisam ganjala samo to ludilo "trendingovanja", to je uvijek dolazilo zbog mog izbora pjesama... Ali to nije ključ uspjeha, ključ je uvijek u dobrim koncertima, u autentičnosti, u dosljednosti mog puta, ključ je dobra pjesma, interpretacija koju želim za određenu pjesmu, a vizualno da je umjetnost, mali film. Samo ljepota i ono što me veseli... A najviše me raduje kad se ljudi pronađu u mojim tekstovima koji “bole”, uživam kad ih čujem kako pjevaju pjesme od početka do kraja, kako plešu, a najviše uživam kad ih vidim da se smiju i dobro zabavljaju. A uz nove dvije pjesme (koje dolaze) će se itekako zabavljati...'' – napisala je Severina na svojim društvenim mrežama.