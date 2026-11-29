Četrnaest godina nakon što je osvojila regionalnu publiku, Severinina pjesma „Italiana” ponovno je postala hit, ali ovoga puta na drugom kraju svijeta. Pjesma iz 2012. godine posljednjih je mjeseci viralna na društvenim mrežama, gdje je pokrenula pravi plesni trend, osobito među korisnicima iz azijskih zemalja.

Za neočekivani povratak zaslužna je ubrzana klupska verzija pjesme, poznata kao tajlandski remiks. Zarazni ritam i prepoznatljiva koreografija potaknuli su brojne korisnike na snimanje plesnih videa, a trend se iz Tajlanda ubrzo proširio na Indoneziju, Mjanmar, Vijetnam, Kazahstan, Kinu i Japan te stigao sve do Brazila.

Pola milijuna videa i drugo mjesto na svjetskoj ljestvici

Neočekivani uspjeh nije promaknuo ni Severini, koja je na Instagramu objavila kompilaciju snimki na kojima učenici u školskim uniformama, ulični plesači i instruktori plesa izvode istu koreografiju uz njezinu pjesmu.

„Već nekoliko dana pratim kako 'Italiana' osvaja Tajland, Indoneziju, Vijetnam, Kinu, Japan, Kazahstan, Brazil”, napisala je pjevačica.

Prema njezinim riječima, plesni trend traje već dva mjeseca, a u tom je razdoblju nastalo oko pola milijuna videozapisa. Pjesma je u jednom trenutku zauzela i drugo mjesto svjetske Tokchartove ljestvice.

Zanimljiv glazbeni fenomen splitsku je pjevačicu podsjetio na dokumentarni film „Searching for Sugar Man”, koji prati nevjerojatnu životnu priču američkog glazbenika Sixta Rodrigueza.

Njegova dva albuma, objavljena početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, nisu ostvarila značajniji komercijalni uspjeh u njegovoj domovini. Međutim, njegove su pjesme stekle kultni status u Južnoafričkoj Republici, a sam glazbenik dugo nije bio svjestan svoje popularnosti.

Severina je duhovito povukla paralelu s vlastitom situacijom, napomenuvši da je svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna.

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Koreografija stiže i na Severinine koncerte?

Čini se da će viralni plesni pokreti uskoro postati dio i Severininih nastupa.

„Ništa mi ne preostaje nego da za Arenu Boris Trajkovski u Skopju i Arenu Zagreb naučim i ja ovu koreografiju”, poručila je.

Koncerti su najavljeni za 5. i 15. prosinca, a publika bi tako mogla dobiti priliku uživo vidjeti ples koji je osvojio korisnike društvenih mreža diljem svijeta.

Dokaz je to da u eri društvenih mreža glazbeni hitovi nemaju rok trajanja. Severinina „Italiana”, nekada nezaobilazna pjesma regionalnih ljetnih zabava, danas osvaja potpuno novu publiku, tisućama kilometara daleko od Hrvatske.