Severina žestoko: "Štimčev otac je bio u partiji, moj nije. I Plenkovićev je bio, a moj nije"

Severina se oglasila na društvenim mrežama povodom prosvjednog marša "Hod za Liku", koji je najavljen za subotu, 5. rujna u Gospiću. U podužoj objavi pozvala je građane, sportaše, javne osobe, branitelje, ali i molitelje s trgova da se pridruže prosvjedu zbog problema s opasnim otpadom.

Pjevačica je poručila kako pitanje okoliša i zdravlja ljudi ne bi smjelo imati ideološki predznak.

"Smrt, bolest i korupcija pogađaju svakoga i nemaju ideološki predznak. Ne postoji ideologija koja podržava zagađenje i koja podržava da pojedinci kradu", napisala je.

"Želimo li postati takvo društvo?"

U nastavku se osvrnula i na političke prilike u Srbiji, tvrdeći da vlast ondje "tuče, uhodi i zatvara svoje studente i građane samo zato što traže odgovornost".

"Želimo li postati takvo društvo? Slijede li i nama, nakon batinaša na fejzbucima, batinaši po ulicama?", upitala je.

Posebno oštro obrušila se na protivnike prosvjeda.

"Svi koji su protiv Hoda za Liku su ili slizani s kriminalcima koji su otpad istresli u Gospiću i drugdje, ili su slizani s vlasti i o njoj ovise, ili su jednostavno glupi. Četvrtog nema", napisala je Severina.

Dodala je kako je vidjela političare koji se, kako tvrdi, smiju starijim stanovnicima Gospića koji govore o svojim zdravstvenim problemima, a prozvala je i ministricu zbog tvrdnji o zdravstvenoj ispravnosti vode.

"Neka pošalje liječnike da pregledaju ljude, jesu li oni dobro", poručila je.

Prozvala Štimca i Plenkovića

Severina je zatim pozvala hrvatske sportaše i druge javne osobe da se pridruže prosvjedu bez obzira na svjetonazor.

"Naši nogometaši uvijek govore: iznad svih – Hrvatska. Zato, neka i sportaši u što većem broju dođu u subotu. Neka dođe što više javnih osoba, bilo kojeg svjetonazora", napisala je.

U objavi se dotaknula i Igora Štimca te premijera Andreja Plenkovića, govoreći o političkoj prošlosti njihovih obitelji i uspoređujući je s vlastitom.

"Svi ti likovi peru svoju političku prošlost. Zato, ne stavljajte nam metu na čelo, jer će vam se obiti o glavu", poručila je.

"Neka se više okanu žena"

Poziv je uputila i moliteljima koji se okupljaju na trgovima te sudionicima Hoda za život.

"Neka dođu molitelji s Trga i oni što hodaju za život. Neka mole i hodaju za Hrvatsku; Hrvatskoj treba molitva, neka se više okanu žena. Neka hodaju za Liku, jer života u Lici, i svugdje gdje je otrovni otpad, uskoro neće biti", napisala je.

Pozvala je i hrvatske branitelje da se pridruže prosvjedu kako bi se izborili da "više nijedan kilogram tuđeg opasnog otpada ne završi kod nas".

"Ako je Hrvatska stvarno iznad svih – dokažimo to djelima, a ne riječima. Vidimo se 05.09., na Hodu za Liku!", zaključila je Severina.