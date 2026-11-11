Severina se oglasila o slučaju Kristiana Periša: "Ovo nije izolirani slučaj"

Tragična smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru izazvala je brojne reakcije u javnosti. O slučaju se oglasila i splitska pjevačica Severina, koja je na društvenim mrežama izrazila ogorčenje te zatražila odgovornost vodstva bolnice.

Severina je putem Instagrama reagirala na slučaj koji je posljednjih dana potresao Hrvatsku, poručivši kako smatra da se ne radi o izoliranom incidentu.

„Ovo nije izolirani slučaj. Ravnateljici otkaz!”, poručila je pjevačica.

Smrt pacijenta otvorila brojna pitanja

Podsjetimo, 32-godišnji Kristian Josip Periš preminuo je u listopadu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. Njegova smrt postala je predmet kaznene istrage, a četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo.

Slučaj je izazvao snažne reakcije nakon što su u javnost dospjele informacije o postupanju medicinskog osoblja prema pacijentu.

Osim pitanja kaznene odgovornosti osumnjičenih, otvorena je i rasprava o nadzoru nad radom zdravstvenih ustanova te odgovornosti osoba na rukovodećim položajima.

Severina podijelila i najavu prosvjeda

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila i najavu prosvjeda za 12. prosinca, čime je dodatno skrenula pozornost na zahtjeve za utvrđivanjem odgovornosti u ovom slučaju.

Njezina reakcija dolazi u trenutku kada se u javnosti raspravlja o postupanju djelatnika bolnice, reakcijama uprave te sigurnosti pacijenata u psihijatrijskim ustanovama.

Posebno je istaknuto pitanje jesu li nadležni pravodobno poduzeli sve potrebne korake nakon smrti pacijenta.

Istraga se nastavlja

Dok traje kazneni postupak, slučaj smrti Kristiana Josipa Periša otvorio je i širu raspravu o načinu postupanja prema osobama koje se nalaze na psihijatrijskom liječenju.

Severinina poruka da nije riječ o izoliranom slučaju predstavlja njezin javno izneseni stav, dok će se okolnosti Periševe smrti i eventualna odgovornost pojedinaca utvrđivati u nadležnim postupcima.

Slučaj je ponovno u središte pozornosti stavio pitanja zaštite dostojanstva pacijenata, stručnog nadzora i odgovornosti zdravstvenih ustanova.