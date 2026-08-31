Severina rekla da mu je otac bio u Partiji. Štimac objavio golemi odgovor: "Ti voliš Bregovića, ja Thompsona"

Igor Štimac odgovorio je Severini nakon što ga je pjevačica prozvala u objavi kojom je pozvala građane na „Hod za Liku”. Bivši hrvatski reprezentativac najprije je iznio svoj stav o problemu opasnog otpada, a potom objavio poduži i izrazito oštar odgovor Severini.

Podsjetimo, Severina je jučer, govoreći o Štimcu, ustvrdila da je njegov otac bio član Partije te direktor u HEP-u, dok je njezin otac bio radnik. „Svi ti likovi peru svoju političku prošlost”, poručila je.

Štimac sada odbacuje njezine navode o svom ocu.

„Što se tiče mog životnog uzora, moga oca Vlade, na ponos mi je biti njegovim sinom”, napisao je te iznio niz detalja iz njegove biografije.

Tvrdi da je njegov otac 13. kolovoza 1959. postavljen za šefa Mjesnog ureda Elektrodalmacije u Metkoviću, iako, prema Štimčevim riječima, tada „nije bio ni član omladine, ni sindikata, a ni partije”.

Opisao ga je kao omiljenog i poštovanog rukovoditelja koji je obitelj podizao skromno, a osvrnuo se i na 1971. godinu, tvrdeći da je njegov otac tada, zajedno s drugim vodećim ljudima općine Metković, stao uz Franju Tuđmana prilikom otvaranja spomenika Stjepanu Radiću.

No Štimac se nije zaustavio na demantiju. Severinu je nazvao „narikačom”, „glumicom”, „pevačicom” i „pevačicom regiona”, a napisao joj je i:

„Hvala ti 'glumice' i 'pevačice' što me spominješ uz 'Oca domovine' i premijera RH Andreja Plenkovića. Čast mi je, ali jedini je problem što nisam siguran da li si oprala usta prije spomena naših imena.”

U nastavku je otišao i dalje, poručivši Severini da može biti „uzor jedino budućim starletama”, a zatim se osvrnuo na njezine političke i društvene stavove.

„Ti voliš Bregovića, ja Thompsona. Tvoj ideal žene je Vedrana Rudan, a moj je Vesna Balenović. Ti voliš dugine boje, a ja ih prezirem (...) Ti voliš petokraku, a ja obje šahovnice”, napisao je među ostalim.

Štimac je Severinu optužio i da simpatizira SDP i Možemo te da „pati za Jugoslavijom”, dok za sebe kaže da želi „bolju Hrvatsku”.

Status završava pozivom na molitvu Isusu Kristu te porukom premijeru Andreju Plenkoviću da „prestane plesati po centru i udovoljavati Briselu”, uvede red u Ministarstvo kulture i prekine financiranje udruga i kulturnih događaja za koje Štimac smatra da vrijeđaju dostojanstvo hrvatskog čovjeka.

Na samom kraju napisao je „ZDS” uz hrvatske zastave.

Prije osobnog obračuna sa Severinom, Štimac se izjasnio i o samom povodu prosvjeda. Poručio je da stoji uz stanovnike zagađenih područja, zatražio vraćanje nezakonito odloženog otpada u zemlje iz kojih je stigao, sanaciju štete i kažnjavanje odgovornih. Zatražio je i ostavku resornog ministra i odgovornih za izdavanje dozvola, ali je rekao da na prosvjed neće doći jer smatra da je skup ispolitiziran i pretvoren u igru „Možemo-NeMožemo”.