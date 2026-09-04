Severina pred sutrašnji prosvjed: Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li lijevo ili desno. Vidimo se u Zagrebu

Pjevačica Severina je dan uoči prosvjeda "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" ponovno pozvala svoje pratitelje da dođu na okupljanje u Zagrebu.

Pjevačica je najprije podijelila objave Instagram stranica "Seksizam naš svagdašnji" i "Grof Drakula", koje su reagirale na njezinu javnu prepirku s Igorom Štimcem oko prosvjeda za Liku. Zahvalila im je na reakcijama i riječima podrške, a zatim još jednom pozvala građane da se pridruže prosvjedu.

"Hvala @seksizamnassvagdasnji i @grofdrakula, kao i svim znanim i neznanim junakinjama i junacima koje/i su stale/i iza mene i borile/i se kao lavice i lavovi u bitci za Liku. Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li livo ili desno... Vidimo se u subotu, 05.09., u Zagrebu", napisala je Severina, piše N1.

Severina ranije pozvala na prosvjed

Severina je građane na prosvjed pozvala i tijekom koncerta u Karlovcu. "Moramo se čuvati, moramo paziti jedni druge. I zato 5. 9. dođite u Zagreb, za Gospić, za Liku, za Benkovac, za sve gradove", poručila je tada publici.

Nakon toga objavila je podužu poruku na Instagramu u kojoj se osvrnula na prosvjed i događanja u Hrvatskoj, a pritom je prozvala i dio javnosti koji mu se protivi.

"Svi koji su protiv Hoda za Liku: su ili slizani s kriminalcima koji su otpad istresli u Gospiću i drugdje ili su slizani s vlasti i o njoj ovise ili su jednostavno glupi. Četvrtog nema. Čovječanstvo su koštali glupani i loši ljudi. Svijet mogu spasiti samo dobri i hrabri", napisala je.

U istoj se objavi osvrnula i na političare, ministricu, sportaše te druge javne osobe koje je pozvala da se pridruže prosvjedu.

"Vidjela sam političare koji se smiju starim ljudima iz Gospića koji kažu da su se razboljeli. Vidjela sam i ministricu koja kaže da je voda dobra. Neka pošalje liječnike da pregledaju ljude, jesu li oni dobro. Naši nogometaši uvijek govore: iznad svih - Hrvatska. Zato, neka i sportaši u što većem broju dođu u subotu. Neka dođe što više javnih osoba, bilo kojeg svjetonazora.

Jer - Hrvatska je u pitanju, rekao bi prvi hrvatski predsjednik, pripadnik partizanskog antifašističkog pokreta, koji je oslobodio Zagreb od fašista. Baš njega Igor Štimac drži na coveru svog Facebooka. Štimčev otac bio je u partiji. Moj nije. Njegov otac je bio direktor u HEP-u, moj je bio radnik u HEP-u. Otac Andreja Plenkovića je bio u partiji. Moj nije. Plenković je u svojoj maturskoj radnji citirao Karla Marxa i Edvarda Kardelja. Ja sam pisala o glazbi. Svi ti likovi peru svoju političku prošlost. Zato, ne stavljajte nam metu na čelo, jer će vam se obiti o glavu", poručila je.

Pozvala je i molitelje koji se okupljaju na Trgu te sudionike hoda za život da se pridruže prosvjedu.

"Neka dođu molitelji s Trga i oni što hodaju za život. Neka mole i hodaju za Hrvatsku; Hrvatskoj treba molitva, neka se više okanu žena. Neka hodaju za Liku, jer života u Lici, i svugdje gdje je otrovni otpad, uskoro neće biti. Neka dođu i pravi branitelji, da obrane Hrvatsku i da više nijedan kilogram tuđeg opasnog otpada ne završi kod nas. Ako je Hrvatska stvarno iznad svih, dokažimo to djelima, a ne riječima", zaključila je Severina.

Javna prepirka sa Štimcem

Severinini istupi izazvali su i javnu prepirku s bivšim hrvatskim nogometašem Igorom Štimcem, koji joj je odgovorio objavom na društvenim mrežama.

"Hvala ti 'glumice' i 'pevačice' što me spominješ uz 'Oca domovine' i premijera RH Andreja Plenkovića. Čast mi je, ali jedini je problem što nisam siguran da li si oprala usta prije spomena naših imena", napisao je Štimac.

Osvrnuo se i na njezine poruke o moliteljima i braniteljima.

"Na žalost vrijeme ti je iscurilo pa se sada nabacuješ duginim bojama, vrijeđaš molitelje, ismijavaš branitelje i tjeraš ljude u probleme jer ti je kao stalo?!", napisao je Štimac, piše N1.

'Čovječanstvo su koštali glupani i loši ljudi'

Osvrnula se i na one koji se protive prosvjedu, poručivši da za takav stav, prema njezinu mišljenju, postoje samo tri moguća razloga.

"Svi koji su protiv Hoda za Liku: su ili slizani s kriminalcima koji su otpad istresli u Gospiću i drugdje ili su slizani s vlasti i o njoj ovise ili su jednostavno glupi. Četvrtog nema. Čovječanstvo su koštali glupani i loši ljudi. Svijet mogu spasiti samo dobri i hrabri", napisala je.

Severina je pozvala i sportaše te druge javne osobe da se pridruže okupljanju, neovisno o njihovu svjetonazoru.

"Vidjela sam političare koji se smiju starim ljudima iz Gospića koji kažu da su se razboljeli. Vidjela sam i ministricu koja kaže da je voda dobra. Neka pošalje liječnike da pregledaju ljude, jesu li oni dobro. Naši nogometaši uvijek govore: iznad svih - Hrvatska. Zato, neka i sportaši u što većem broju dođu u subotu. Neka dođe što više javnih osoba, bilo kojeg svjetonazora.