Severina pokazala stražnjicu u Gucci tangicama

Severina je ponovno privukla pažnju pratitelja novom objavom na društvenim mrežama. Nakon što je ranije izazvala brojne reakcije odvažnim modnim izdanjem, sada je podijelila dodatne fotografije na kojima se kroz visoki prorez haljine naziru njezine Gucci tangice.

No, modni detalj nije bio jedino što je privuklo pažnju. Pjevačica je ujedno otkrila da su fotografije nastale tijekom snimanja videospota za novu pjesmu "Nisam kriva ja", odnosno "Bezosjećajna", čija je premijera najavljena za 31. srpnja.

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Uz objavu je podijelila i dio stihova nove pjesme:

"Bolje sebe sam da osudiš, nego da me voliš... Nema stvari koju nisam ja savršeno upropastila, u mrak bježi od mene da se ne razboliš, al' nisam kriva ja."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)

Obožavatelji su u komentarima odmah iskazali oduševljenje te poručili da s nestrpljenjem iščekuju izlazak pjesme i spota.

"Ma ovo sve tako dobro već sada izgleda! Jedva čekam spot i pjesmu!", napisao je jedan od pratitelja.