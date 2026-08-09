Severina pjevala u pulskoj Areni, pogledajte koliko je ljudi došlo

Severina je sinoć održala koncert pred rasprodanom pulskom Arenom u sklopu turneje "Ja samo pjevam". Koliki je interes vladao za njezin dolazak u Pulu najbolje pokazuje podatak da su ulaznice rasprodane čak mjesec dana prije koncerta.

Antički amfiteatar poslužio je kao kulisa za nastup u kojem su glazba i Severinina interpretacija bile u prvom planu, uz veliku produkciju koja je uključivala svjetlosne efekte, videoprojekcije i brojne vizualne elemente.

Gotovo 70 glazbenika na pozornici

Poseban dio koncerta bila je brojna glazbena postava. Uz orkestar koji Severinu prati tijekom cijele turneje, uključujući gudače i trubače, u pojedinim trenucima na pozornici se nalazilo gotovo 70 glazbenika.

Pridružilo joj se i 36 članova zborova "Val" i "Josip Kaplan", koji su sudjelovali u izvedbi nekoliko pjesama.

Produkcija je bila prilagođena posebnom ambijentu Arene, a svjetlosni dizajn, videoprojekcije i ostali vizualni elementi pratili su izvedbe tijekom večeri.

Pulski koncert nastavak je uspješne turneje "Ja samo pjevam", u sklopu koje je Severina prethodno održala dvije rasprodane Arene Zagreb, nastupila na splitskim Gripama te održala niz koncerata diljem Hrvatske i regije.